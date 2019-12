Jahresrückblick: Das war Jahr 2019 in Wolfsburg los

So sah das Jahr 2019 in Wolfsburg aus.

Auch 2019 war in Wolfsburg wieder einiges los. Welche Neuerungen, Neuigkeiten und spannenden Aktionen es gab, findet ihr hier in unsrer Chronik.

Einer der Bedeutendsten Kriminalfälle des Jahres war ein Streit zwischen zwei Drogendealern, bei dem ein 20-Jähriger tödlich, ein 31-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Polizeichef Olaf Gösmann äußerte sich im Rahmen des Jahresrückblicks aufs Einsatzgeschehen 2019 zu den Ermittlungen , die in Wolfsburg und in Braunschweig geführt werden.

Auch eher weniger rühmlich: Das Projekt „Schloss-Aufzug“ landet im Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler. Seit 2013 versucht die Stadt den Aufzug zum Beispiel für Rollstuhlfahrer zu bauen. Noch gibt es ihn nicht. Ob er jemals kommt? Der Ausgang ist ungewiss.

Außerdem liegt ein knappes Jahr des Beobachtet-Werdens und der Selbstreflexion hinter der Stadt Wolfsburg. Mitarbeiter der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) haben im Auftrag des Rates ihre Zelte im Rathaus aufgeschlagen, alle Einnahmen und Ausgaben unter die Lupe genommen, mit den Mitarbeitern aller Abteilungen nach Potenzialen für die angestrebte Entlastung des städtischen Haushaltes gesucht. Insgesamt sind dabei 300 Ideen entstanden.

Auch die Fusionsdebatte läuft nach wie vor – wenn 2019 auch eher im Hintergrund. Wolfsburg, Helmstedt und Braunschweig sprechen über eine Kooperation. Gifhorn und Wolfenbüttel werden nun abgefragt.

Bei Volkswagen hat sich 2019 einiges getan. Wolfsburg ist künftig das einzige deutsche Werk, in dem Volkswagen mit Verbrennungsmotoren gebaut werden. Das ist beschlossene Sache. In Zwickau, Emden und Hannover ist der Umbau der Produktion auf Elektroautos entweder abgeschlossen oder beginnt bald.

Baugebiete in Wolfsburg boomen 2019. Die Verkehrslösung ist noch in Arbeit. Oberbürgermeister und Stadtbaurat verweisen auf den langen Diskussionsprozess. Der Umbau der Landesstraße 290 lässt auf sich warten.

Ein Jahr des schwachen Aufwinds haben die Grizzlys hinter sich. Als sie die Play-offs verpassen, haben sie ihren Tiefpunkt längst überwunden. Auch, wenn es sich nicht immer so anfühlte und es vielen nicht schnell genug wieder nach oben ging.

In der Champions League haben die Fußballerinnen des VfL auf ernüchternde Weise das Viertelfinale gegen Olympique Lyon verloren. Manchmal, wenn ein großer Traum zerplatzt, dann ist es wichtig etwas zu ändern, einen neuen Impuls zu geben, um die Sinne beim nächsten Versuch, das Ziel zu erreichen, noch einmal schärfen zu können. Bei der Mannschaft war das in diesem Frühjahr der Fall.

Hier finden Sie die wichtigsten Ereignisse im Jahr 2019 in Wolfsburg in der Chronik.

8. Januar: Tausende Kunden haben kein Internet

Am 8. Januar kommt es zum ersten Zwischenfall im Jahr 2019: Rund 15.000 Wobcom-Kunden im gesamten Stadtgebiet haben kein Internet und Telefon. „Aufgrund des Ausfalls einer technischen Komponente waren die Netzwerkverbindungen gestört“, heißt es. Doch eine Woche später kommt es zu einem neuerlichen Ausfall. Es soll sich um einen Folgeschaden aus der Störung der vergangenen Woche handeln. Im April und Mai haben erneut Tausende Kunden Netz-Probleme.

26. Februar: Aqua erhält zum elften Mal drei Sterne

Sven Elverfeld Foto: Matthias Leitzke

Einmal mehr gibt es Auszeichnungen für zwei Wolfsburger Spitzenrestaurants: Zum elften Mal in Folge erhält das Aqua im Ritz Carlton Wolfsburg die Höchstauszeichnung von drei Sternen. Geadelt wird damit die Arbeit von Küchenchef Sven Elverfeld. Das La Fontaine in Fallersleben wird auch ausgezeichnet: Küchenchef Hartmut Leimeister erhält einen Stern.

10. März: Rolf Wolters wird Ehrenbürger der Stadt

Rolf Wolters wird im März zum 23. Ehrenbürger der Stadt Wolfsburg gekürt. Die Ehrenbürgerschaft, die höchste Auszeichnung, die eine Kommune zu vergeben hat, sei für Rolf Wolters das Sahnehäubchen, das auf seine Lebensleistung gesetzt werde, sagte Stadtoberhaupt Klaus Mohrs während der Feierstunde im Gartensaal des Schlosses. „Dass der Rat mir einstimmig die Ehrenbürgerwürde zugedacht hat, daran hatte ich meine Zweifel. Weil ich dem einen oder anderen doch schon hin und wieder auf die Füße getreten bin“, sagte Wolters.

20. März: Länderspiel gegen Serbien in Wolfsburg

Länderspiel in der VW-Arena. Foto: Volkswagen AG

Schwarz-Rot-Gold in Wolfsburg:

Im März spielt die deutsche Nationalmannschaft in der Volkswagen-Arena gegen Serbien (Ergebnis 1:1). Im März spielt die deutsche Nationalmannschaft in der Volkswagen-Arena gegen Serbien (Ergebnis 1:1). Deutschland und Serbien trennen sich am Mittwoch, 20. März 2019, beim Länderspiel in Wolfsburg mit einem Unentschieden. Wir haben die Stimmung rund ums Stadion festgehalten. Foto: Darius Simka/regios24 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Nach 16 Jahren findet damit mal wieder ein Länderspiel in Wolfsburg statt. Und so tummeln sich statt wie sonst in grün-weißen VfL-Farben die Fußballfans in Nationalmannschaftstrikots und schwarz-rot-goldenen Accessoires.

25. April: Drömlingmesse zum 26. Mal

Zum 26. Mal findet in Vorsfelde die Drömlingmesse statt. Mehrere tausend Besucher sind an den Veranstaltungstagen zu Gast in der Eberstadt. Die Aussteller darunter auch der Verkehrsverein Vorsfelde als Veranstalter ziehen nach dem Abschluss ein positives Fazit. Insgesamt sind es 90 Aussteller auf dem 5600 Quadratmeter großen Messegelände. Die Besucherzahl an den vier Messetagen liegt knapp unter den angestrebten 20.000 Gästen.

18. Mai: Zehn Jahre danach: VfL-Meisterfeier

Die Fußballwelt des VfL Wolfsburg ist umlagert von Fans der grün-weißen Kicker: Zehn Jahre nach dem bis heute größten Erfolg für die Fußballer des VfL Wolfsburg kommen die Spieler von damals zurück. Jacek Krzynowek ist unter anderem dabei. Über das Wiedersehen mit Fans und ehemaligen Teamkameraden freut er sich. Einer der Südamerika-Fraktion ist der Ex-Mannschaftskapitän Josué. Der ist mit Frau und Familie extra nach Wolfsburg geflogen.

2. Juni: Schützenfest: mehr als 400.000 Besucher

Proklamation der neuen Majestäten. Foto: Helge Landmann / regios24

Der Höhepunkt des Schützenfestes ist einmal mehr die Proklamation der Majestäten. Stefan Wolters, Vorsitzender der Schützengesellschaft, und Peter Vorlop, Organisator der Fahrgeschäfte, ziehen eine positive Bilanz. Viele Besucher nutzten die Stunden am Allersee gleich für einen Rundgang über das Schützenfest. Auch das Konzept mit verschiedenen Attraktionen habe sich ausgezahlt.

26. Juli: 1000. Geburt so früh wie nie

So früh wie nie gibt das Wolfsburger Klinikum die 1000. Geburt bekannt. „Bis ins Jahr 2014 meldeten wir die 1000. Geburt im Herbst, so früh wie in diesem Jahr hat das Klinikum die tausendste Geburt noch nie erlebt“ , freut sich Professor Karl Ulrich Petry, Chefarzt der Frauenklinik. Anfang des Jahres wird das Klinikum als „Babyfreundliches Krankenhaus“ ausgezeichnet. Dabei geht es um die Unterstützung bei Bindung, Entwicklung und Stillen. Das Klinikum rechnet bis Ende des Jahres mit 1800 Geburten.

23. August: Kinderfreundliche Kommune

Siegelübergabe mit Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey Foto: Helge Landmann / regios24

Wolfsburg erhält das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“. In diesem Zuge ehrt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey die Stadt für ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es ist der zweite Titel seit 2014. Die Stadt hat unter anderem eine Kinder- und Jugendkommission sowie einen Kinderbeirat ins Leben gerufen - das findet in Berlin Anerkennung

30. August: Wolfsburger des Jahres: Feuerwehr gewinnt

Stadtbrandmeister Helmut von Hausen ist zum Wolfsburger des Jahres ausgezeichnet worden. Er nahm den Preis stellvertretend für alle Freiwilligen Feuerwehren Wolfsburg entgegen, also für die 800 Männer und Frauen, die sich in der Stadt engagieren. „Jeder einzelne der Nominierten leistet Großartiges. Ohne diesen Einsatz wäre unsere Gesellschaft nicht lebensfähig“, unterstreicht Armin Maus, Chefredakteur unserer Zeitung.

2. September: Polizeiaffäre: Prozess beginnt

Der Prozess um die Polizeiaffäre beginnt vor dem Landgericht Braunschweig. Wolfsburgs Ex-Polizeichef Hans-Ulrich Podehl wehrt sich gegen Vorwürfe, er habe einer Tarifangestellten ein unmoralisches Angebot gemacht. Das Urteil wird am 18. September gesprochen: Der Ex-Polizeichef wird wegen Bestechlichkeit verurteilt. „Er hat dem Ansehen der Polizei einen schweren Schaden zugefügt“, heißt es etwa. Podehl legt Revision gegen das Urteil ein.

25. Oktober: Angelika Jahns gibt Kreisvorsitz ab

Angelika Jahns. Foto: Helge Landmann / regios24

Angelika Jahns geht, Christoph-Michael Molnar kommt. Auf dem Kreisparteitag der CDU Wolfsburg im Schützenhaus Vorsfelde verzichtet Jahns auf eine Wiederwahl als Kreisvorsitzende der Union. 20 Jahre lang hat sie das Amt ausgeübt. Dafür ehren die Delegierten Jahns, wie sie unter Christdemokraten genannt wird, mit langen, stehenden Ovationen.

29. Oktober: Im Schwarzbuch: fehlender Aufzug

Der Steuerzahler-Bund prangert ein noch nicht realisiertes Projekt mit 100.000 Euro Planungskosten in Fallersleben an: Es geht um den inzwischen gerichtlich verbotenen, bis 2017 aber noch geplanten Innen-Aufzug für das Fallersleber Schloss. Die Stadt schafft es somit mit dem unvollendeten Projekt ins bundesweite Schwarzbuch. „Die beharrliche Uneinsichtigkeit der Wolfsburger Bauverwaltung hat die Steuerzahler geschätzte 100.000 Euro gekostet“, heißt es unter anderem.

2. November: Markthalle: Neues für das „Problemkind“

Die Markthalle. Foto: Helge Landmann / regios24

Die Markthalle in der Porschestraße feiert vor zehn Jahren, am 2. November 2009, ihre Neueröffnung. Doch statt wie erhofft die nördliche Innenstadt mit einem neuartigen Handels-Konzept zu beleben, regiert dort schon bald der Leerstand. Nun wird das Gebäude ein Digitalzentrum. Die Umbauarbeiten laufen, und die Hoffnungen sind groß, dass sich die Markthalle endlich mit Leben füllen wird. Die Stadt und VW mit dem VfL haben sich für das Projekt zusammengetan. Schon bald ist die Eröffnung geplant.

10. Dezember: Weist seit 40 Jahren Ortsbürgermeisterin

Bärbel Weist feiert vor wenigen Wochen ein besonderes Jubiläum: Die gebürtige Fallersleberin ist seit 40 Jahren Ortsbürgermeisterin von Fallersleben und Sülfeld - und damit möglicherweise sogar deutschlandweit Ausnahme-Amtsinhaberin. Die Fallersleberin ist inzwischen 77 Jahre alt. Der NDR dreht für sein Regionalprogramm einen Beitrag über die 40-jährige Tätigkeit der PUG-Politikerin. Weist wünscht sich keinen großen Aufriss an ihrem Ehrentag: „Ich hatte gesagt, dass ich kein Tamtam will.“