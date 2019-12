Der Kreissportbund Helmstedt steht vor einem bedeutsamen Jahr

Ein spannendes Jahr ist nun vorbei – doch ein noch aufregenderes liegt vor dem Kreissportbund Helmstedt. Und das nicht nur wegen des 75-Jährigen Bestehens. Welche Gründe noch eine Rolle spielen und wie die Helmstedter Institution ihren „Geburtstag“ feiern wird, verrät KSB-Vorsitzender Jürgen Nitsche im Gespräch mit Sportredakteur Felix Weitner.

Guten Tag Herr Nitsche! Lassen Sie uns zunächst das zurückliegende Jahr Revue passieren. Was war Ihr persönliches Highlight?

Das war eindeutig die Belebung der Sportstättenförderung. Es begann mit der Förderzusage für die Sanierung und Neugestaltung der Sportanlage in Rottorf/Königslutter in Millionenhöhe. Daraus hat sich bei vielen Vereinen die Hoffnung auf finanzielle Unterstützung entwickelt. Der Landkreis hatte ja schon davor die Förderungsmaßnahmen reaktiviert. Aktuell haben wir 18 Förderanträge mit einem Rekordvolumen in Höhe von mehr als 800.000 Euro vorliegen, was eine Überzeichnung von knapp 30 Prozent bedeutet. Der Kreistag hat bereits eine Erhöhung der Mittel um diesen Wert beschlossen und seitens des Landessportbundes gibt es ebenfalls ein Signal, dass alle vorliegenden Anträge wunschgemäß bedient werden können. Dies ist eine insgesamt überaus erfreuliche Entwicklung, über die wir zum Jahresanfang bei einem Pressetermin genauer informieren werden, wenn die Genehmigungsprozesse abgeschlossen sind.

Der Kreissportbund hat erneut diverse Aktionen auf die Beine gestellt. Sportgespräch, Sportlerehrung und Co. haben das Publikum wieder begeistert. Welche KSB-Veranstaltung hat Ihnen besonders gefallen?

Für mich ist es die Mischung der Veranstaltungen, die mir gefallen hat. So ist zum zweiten Mal der Sportabzeichen-Ehrungstag dazu gekommen und die Veranstaltungen für Aktive wie der Benefizlauf und die interkulturelle Erlebnis-Wanderung für Frauen haben guten Zuspruch gefunden. Dazu kamen die bewährten Formate, was insgesamt einen gelungenen Mix ergeben hat.

Für den Kreissportbund wird 2020 ein besonderes Jahr…

…, denn wir feiern als Kreissportbund unser 75-jähriges Jubiläum mit der Auftaktveranstaltung im Roxy-Kino am 23. Februar ab 10 Uhr in Helmstedt. Die Einladungen dazu gehen Anfang Januar 2020 heraus. Danach wird es jeden Monat etwas geben – neue und bekannte Veranstaltungsformate, die wir dann komplett vorstellen werden.

Was ist außerdem anlässlich des Jubiläums geplant? Wie soll es gefeiert werden?

Es erscheint eine Sonderveröffentlichung unter dem Motto „ Sport bewegt – ein Leben lang!“ Darin werden insbesondere die vergangenen 30 Jahre dokumentiert und der heutige Zeitgeist im Sport wird vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels beleuchtet. Die geplanten Veranstaltungen laufen alle unter der „Jubiläumsflagge“ und gefeiert werden soll an mehreren Tagen, so unter anderem am 15. Juli im Waldbad in Helmstedt bei einem Sommerkonzert.

Was bedeutet Ihnen persönlich als Vorsitzender dieses Jubiläum?

Sehr viel, denn es bietet die Chance, unseren Sport auf Kreisebene positiv herauszustellen. Der Stellenwert gewinnt dadurch automatisch an Bedeutung, was wiederum Gesprächsstoff liefert. So werden wir im Sportgespräch das Thema „E-Sport“ haben – also erstmals ein kontrovers zu diskutierendes Thema mit gesellschaftspolitischer Relevanz.

Kommen wir nun zum Vereins- und Sportgeschehen im neuen Jahr. Welches Thema ist aus Ihrer Sicht am dringendsten? Wo drückt der sprichwörtliche Schuh?

Das lässt sich leicht beantworten, denn es fehlt einfach das Geld. Dies wird sicher auch im abschließenden Bericht im Februar 2020 zur Planung der Sportentwicklung für die Stadt Helmstedt zum Ausdruck kommen. Insbesondere bei der Bereisung aller Sportstätten der Stadt mit allen Ortsteilen wurde der Investitionsstau deutlich. Im kommenden Jahr wird der Sportentwicklungsplan für die Stadt Schöningen gestartet und wir erwarten ein ähnliches Ergebnis.

Welche Konsequenzen hat das für den Sportbetrieb – und wie sehen Gegenmaßnahmen aus?

Seitens der Politik und der Verwaltung wird so einiges versucht. Beispielweise werden in Jerxheim und Velpke demnächst die sogenannten Bezirkssportanlagen saniert. In Grasleben wurden eine Skateranlage und eine Weitsprunganlage gebaut. Im Maschstadion in Helmstedt soll endlich die Laufbahn erneuert werden und drei wegen baulicher Mängel gesperrte Sporthallen werden hoffentlich schon bald wieder zur Verfügung stehen. Viele Mängel haben aber Konsequenzen für unsere 163 Vereine, die mit unglaublich hohem ehrenamtlichen Engagement die hohen Hürden nehmen und dabei oft improvisieren müssen.

Welche Hilfestellung bietet der KSB den Vereinen diesbezüglich?

Neben der Sportstätten-Thematik sind für uns die Handlungsfelder Organisations- und Vereinsentwicklung die beiden zentralen Themen. Daraus resultiert das Angebot der Vereinsberatung, das von unserem Sportreferenten Martin Roth intensiv gestaltet wird. Ferner werden die Modalitäten zur Abrechnung der Vereinsübungsleiter im nächsten Jahr völlig neu und vereinfacht sein. Hierzu wird es im ersten Quartal einen Vereinstreff geben, der darüber hinaus noch weitere Informationen bieten soll. Intensiviert wird ferner die Vereinsberatung in Bezug auf Sportstättenplanung, und die finanzielle Unterstützung durch unsere Stiftung „Zukunft Sport“ erreicht ein halbes Jahr vor dem zehnjährigen Bestehen 150 Förderungen mit einem Volumen von mehr als 50.000 Euro!

Zum Schluss noch eine persönliche Frage an Silvester: Was ist Ihr größter Wunsch mit Blick auf das Helmstedter Sportgeschehen für das neue Jahr?

Sportlich ist das der Aufstieg der FSV Schöningen, damit endlich wieder ein Kreisteam in der Landesliga spielt. Und bezüglich der Sportstätten wünsche ich mir den Baubeginn der neuen Nord-Elm-Halle in Warberg und der Sportanlage in Rottorf/Königslutter.

Vielen Dank für das Gespräch – und einen guten Rutsch in das Jubiläumsjahr!