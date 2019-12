Straßenausbau höchst umstritten

BI „Velpke gegen Strabs“ will Menschenkette vor Rathaus in Velpke bilden.

An vielen Orten im Landkreis wächst der Widerstand von Bürgern, die es leid sind, Tausende Euro zu zahlen, wenn wieder einmal die Straße vor ihrer Haustür repariert wird. Dabei seien Verkehrswege doch ein von allen Fahrzeugen genutztes und strapaziertes Allgemeingut, meinen sie. Also müssten sie von allen Bürgern gleichermaßen finanziert werden, nicht nur von den jeweiligen Anliegern.

In der Samtgemeinde Velpke gründen sich Bürgerinitiativen gegen die Straßenausbaubeiträge, kurz Strabs genannt. Sie organisieren Unterschriftenaktionen und Protestmärsche. Auch in Gemeinderatssitzungen sind sie stets präsent.

Das aber bringt die Verwaltung in die Bredouille. Denn die Sache ist kaum mit einem Federstrich zu lösen. Jede Mitgliedsgemeinde in der Samtgemeinde hat eine eigene Straßenausbaubeitragssatzung. Das bedeutet: Wollte die Samtgemeindeverwaltung diese Satzungen abschaffen, müsste sie mit der jeweiligen lokalen Politik in Verhandlungen treten. Die höchsten politischen Gremien in den Gemeinden sind die Gemeinderäte. Ihnen obliegt die Entscheidung für oder wider eine Satzung. Zumindest in Velpke ist die Tendenz klar: Dort wollen sowohl CDU als auch SPD an der Strabs festhalten.

Die Seiten des Dilemmas sind vielfältig: Wenn man von Gerechtigkeit spreche, müsse man erklären, warum Anlieger von Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen keine Beiträge zahlen, obwohl sie ebenso Nutzer von Gemeindestraßen sind, wirft SG-Bürgermeister Rüdiger Fricke ein. Wie auch immer man es drehe: Das Geld aus den Ausbaubeiträgen werde benötigt, und darum: „Wenn die Satzungen fallen, brauchen wir eine Gegenfinanzierung“, so der Verwaltungschef. In dieser Hinsicht sieht er das Land in der Pflicht. Es müsse die Kommunen auskömmlich mit Finanzmitteln ausstatten. Vorerst wird die Strabs in Velpke und den übrigen Gemeinden wohl nicht fallen.