Neue Arbeitsplätze entstehen in Flechtorf

So soll der neue Bertrand-Standort in Flechtorf aussehen.

Das Flechtorfer Gewerbegebiet wächst weiter. Der Engineering-Partner Bertrandt aus Tappenbeck errichtet dort einen weiteren Standort. Schwerpunkt ist dabei der Bereich Fahrzeugtechnik und Logistik. Die Firmen Garbe Industrial als Investor und Goldbeck Nord GmbH als Generalunternehmer bauen das neue Gebäude.

Auf dem rund 68.000 Quadratmeter großen Grundstück entsteht so am Standort Flechtorf eine knapp 16.500 Quadratmeter große Halle, unterteilt in unterschiedliche Werkstattbereiche. In einer zweiten, knapp 13.800 Quadratmeter großen Halle entsteht ein Logistikzentrum, welches sowohl die Bertrandt-Werkstätten in Flechtorf sowie in Tappenbeck versorgt. Dort sollen Fahrzeugkomponenten wie Airbags, Stoßdämpfer, Reifen und Ersatzteile gelagert werden.

Hinzu kommen etwa 3100 Quadratmeter Büroflächen, die sich auf die beiden Bereiche verteilen. Mitte kommenden Jahres soll das Objekt fertig sein. jeglicher Art gelagert werden.

Ausgestattet wird die Betriebsstätte mit 14 Überladebrücken und 16 ebenerdigen Sektionaltoren. Auf dem Außengelände entstehen Stellplätze für 250 Personen- und zehn Lastkraftwagen.

Das im nächsten Abschnitt entstehende Regenrückhaltebecken soll den Abfluss des Niederschlagswassers verlangsamen und zudem durch Begrünung Lebensraum für Tiere schaffen. Rund 35 Millionen Euro wird Garbe Industrial Real Estate in die Projektentwicklung investieren.