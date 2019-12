Schöningen wählt neuen Bürgermeister

Der amtierende Schöninger Bürgermeister Henry Bäsecke (links) gratulierte am Wahlabend im November seinem Nachfolger im Rathaus, dem 36 Jahre alten Hoiersdorfer Malte Schneider, zum Wahlsieg.

Das Paläon und Entscheidungen, die prägend sein werden für die künftige Entwicklung der Stadt Schöningen, bestimmten im Helmstedter Südkreis die Agenda des zurückliegenden Jahres. Dabei hatten die Bürger zumindest bei einer wichtigen Weichenstellung den Hebel selbst in der Hand: Sie wählten im November ihren künftigen Bürgermeister.

Die Wahl fiel unerwartet deutlich aus: Der 36 Jahre alte Hoiersdorfer Rechtsanwalt Malte Schneider (parteiloser Kandidat der SPD-Fraktion) vereinigte 66,1 Prozent der Stimmen auf sich. Der einzige Mitbewerber, der 57 Jahre alte Schöninger Rechtsanwalt Markus Sobotta (parteiloser Kandidat der CDU-Fraktion) kam auf 33,9 Prozent. Von den rund 11.600 Einwohnern Schöningens waren 9563 wahlberechtigt. Doch nur 4315 (45,1 Prozent) nutzen die Chance, per Direktwahl das neue Stadtoberhaupt zu bestimmen.

Der amtierende Bürgermeister Henry Bäsecke (parteilos) hatte sich entschieden, nicht mehr anzutreten. Seine achtjährige Amtszeit endet am 29. Februar 2020. Dann wird Schneider neuer Chef der Schöninger Stadtverwaltung.

Das Projekt „Wildnis wagen“ will das Tagebau-Südfeld bei Schöningen der Natur zurückgeben. Im September bewilligte das Amt für regionale Landesentwicklung Geld für eine Machbarkeitsstudie. Foto: Karl-Friedrich Weber

Erben wird der neue Bürgermeister das größte Sorgenkind der Stadt: das Paläon. Seit Juli firmiert es unter dem neuen Namen „Forschungsmuseum Schöningen“. Nach zähen und langwierigen Verhandlungen hatte das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege (NLD) zur Jahresmitte den Betrieb des Museums übernommen, das die rund 300.000 Jahre alten Schöninger Speere, die ältesten vollständig erhaltenen Jagdwaffen der Welt, an ihrem Fundort präsentiert.

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) hatte in seiner Ansprache zur Eröffnung vor rund 160 Gästen ein hohes Ziel gesteckt. Mit dem Forschungsmuseum Schöningen, das nun als siebtes Landesmuseum an den Start gehe, müsse ein neues Kapitel der bisherigen Erfolgsgeschichte aufgeschlagen werden. Die Präsidentin des Landesamtes, Christina Krafczyk, versprach, „ein übergreifendes Konzept für die Vermittlung dieses kulturellen Erbes zu entwickeln“. Es sollte auch zum Standort passende Themen wie Klimawandel, Industriekultur, Energiewende und das neue Verständnis von Mobilität berücksichtigen.

Doch in ersten sechs Monaten seit der Übernahme der Regie im bis dato von der Paläon GmbH geführten Haus ist davon noch wenig zu sehen, von einer Trendwende bei den zuletzt stark rückläufigen Besucherzahlen ganz zu schweigen. Auch der Stadtverwaltung als Eigentümerin des Gebäudes gelang es bisher nicht, für das seit einem Jahr verwaiste Bistro des Paläons einen neuen Betreiber zu finden.

Ein Zustand, den die ehemaligen Mitarbeiter der Paläon GmbH nicht länger ertrugen. Im Dezember entschlossen sie sich zur Eigeninitiative und versorgen nun ehrenamtlich in ihrer Freizeit die Paläon-Besucher während der Öffnungszeiten mit Kaffee und Softgetränken, Kuchen und Snacks zum Selbstkostenpreis.

Im Juli eröffnete Wissenschaftsminister Björn Thümler (Mitte) das Paläon neu unter dem Namen „Forschungsmuseum Schöningen“ gemeinsam mit der Präsidentin des Landesamtes für Denkmalpflege, Christina Krafczyk (rechts). Doch eine Trendwende bei den zuletzt rückläufigen Besucherzahlen wurde bisher nicht erreicht. Senckenberg-Wissenschaftler Dr. Jordi Serangeli (links) präsentierte den neuen Hausherren bei einem Rundgang aktuelle Grabungsfunde. Foto: Darius Simka / regios24

Doch nicht nur das Museum am Rande des Tagebaus wird im kommenden Jahr die Schöninger Kommunalpolitik beschäftigen. Auch das Areal des Tagebau-Südfeldes selbst wird ein Thema sein. Auf einer Fläche von rund 500 Hektar, so die Vision von Senckenberg-Wissenschaftler Dr. Jordi Serangeli und Karl-Friedrich Weber, Präsident der Stiftung Naturlandschaft, könnte dort mit dem Projekt „Wildnis wagen“ Europa ein Stück Natur zurückgegeben werden. Im September bewilligte das Amt für regionale Landesentwicklung einen Antrag der in Königslutter ansässigen Stiftung und bezuschusste eine Machbarkeitsstudie mit 36.000 Euro. Sie soll im kommenden Jahr erarbeitet werden, bis Mitte 2021 abgeschlossen sein und dann Auskunft darüber geben, ob und wie die Vision zur Realität werden kann.

Um die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie am Kraftwerksgelände koordiniert voranzutreiben, haben sich die Städte Schöningen und Helmstedt im Planungsverband „Buschhaus“ zusammengeschlossen. Der Spatenstich für eine Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage soll bereits im Januar erfolgen. Mit der Inbetriebnahme der Anlage, die etwa 15 Arbeitsplätze bieten wird, rechnet Rüdiger Bösing, Kaufmännischer Geschäftsführer der EEW Energy from Waste Helmstedt GmbH, für 2021.