Nord-Elm bereitet Jubiläum vor

So ein Jubiläum will gut vorbereitet sein, das gilt auch für die Samtgemeinde Nord-Elm. Die besteht 2020 genau 50 Jahre, und das soll groß gefeiert werden. Über das Wie und Wo wurde Anfang des Jahres intensiv diskutiert. Die Entscheidung fiel schließlich darauf, eine zentrale Feier zu organisieren. Zunächst war noch in der Diskussion, auch die sechs Mitgliedsgemeinden einzubinden.

Die Feierlichkeiten finden nun am 13. Juni auf der Burg Warberg statt, unter Beteiligung von Vereinen und Verbänden aus der Samtgemeinde. Eine speziell im Frühjahr gegründete Arbeitsgruppe hat die Planung und Vorbereitung übernommen. „Aktuell haben wir alle Gruppen, Vereine, Verbände angeschrieben, ob und wie sie sich an dem Tag beteiligen möchten“, informierte Samtgemeinde-Bürgermeister Matthias Lorenz über den derzeitigen Stand der Planungen. Der Arbeitsgruppe obliege es dann, ein Programm aus dem Angebotenen zu konzipieren.

Neben der zentralen Feier wird das Jubiläum auch anderweitig aufgegriffen. So hat die Samtgemeinde beispielsweise einen Fotowettbewerb ins Leben gerufen. Bis zum 1. Mai können Fotos mit Motiven aus der Samtgemeinde in der Verwaltung in Süpplingen eingereicht werden. Für das Siegerfoto gibt es ein Preisgeld von 500 Euro.

Aufgegriffen wird das Jubiläum bereits beim Neujahrsempfang der Samtgemeinde am 12. Januar, traditionell ebenfalls auf der Burg Warberg. Dazu sind die vier noch lebenden Mitglieder des ersten Samtgemeinde-Rates eingeladen: Peter Winschewski, Arndt Wahnschaffe, Hermann Behme und Gerhard Grabenhorst. Damals waren sie noch in den Rat berufen und nicht gewählt worden. Der hatte sich schon am 16. Dezember 1969 konstituiert. Doch erst mit Beginn des Jahres 1970 nahm die neugebildete Samtgemeinde-Verwaltung ihre Arbeit auf. Deshalb wird das 50-jährige Bestehen 2020 gefeiert.