TC Grün-Weiß bleibt eine anerkannte Talentschmiede

Die einen sind seit langer Zeit eine feste Größe im Gifhorner Sportgeschehen, die anderen haben ihre Sportart nach schwierigen Jahren wieder belebt: Hinter den Tennis-Damen des TC Grün-Weiß und den Basketballern des MTV Gifhorn liegen bewegte Monate.

Von Titeln und einem Abschied

Er ist eine Institution und eng mit der Entwicklung des Damentennis in Gifhorn verknüpft. Im Frühjahr 2019 zog sich Djordje Djuranovic als Trainer des Damenteams, das aktuell in der Nordliga spielt, zurück – nach 26 Jahren. Der Abschied fiel dem Coach, der aus dem heutigen Bosnien stammt, indes leichter als erwartet. Einerseits, weil er das Zepter an seinen Neffen Igor weitergab. „Ich weiß, dass die Mädchen bei ihm in guten Händen sind“, sagte Djordje Djuranovic damals. Zudem waren dem 60-Jährigen die Fahrten, die Auswärtsspiele zu Tagestouren machten, zu viel geworden: „Ich habe gemerkt, dass ich kräftemäßig an meine Grenzen stoße.“

Seitdem er 1992 zum TC gestoßen war, hat er viel bewegt – für den Verein generell, er beeinflusste aber auch die individuellen Wege seiner Schützlinge. Dazu gehörte in der jüngeren Vergangenheit beispielsweise Anna Klasen, die vor wenigen Tagen deutsche Meisterin im Mixed wurde. Djuranovic verhalf auch Sophie Greiner, einem der aktuellen Top-Talente, auf den Erfolgsweg. Die 16-jährige Nummer 1 der TC-Damen sorgte in diesem Jahr auch bei Turnieren für Furore, wurde im Oktober Landesmeisterin – bei den Damen. Fast hätte es sogar ein Familienduell im Finale gegeben, doch Schwester Lena, ebenfalls ein ehemaliger Djuranovic-Schützling, scheiterte knapp im Halbfinale.

Ein weiteres GW-Talent konzentrierte sich auf internationale Turniere: Tea Lukic. Im März bei der 5. Sportlerehrung der Stadt Gifhorn bereits für ihre Erfolge in 2018 ausgezeichnet, wurde sie unter anderem im Juni deutsche U16-Meisterin im Doppel. Im Juli war der TC Grün-Weiß der bundesweit einzige Verein, der mit zwei Spielerinnen in den Top 20 der deutschen U16-Jugendrangliste vertreten war.

Und die Perspektive für das Damentennis in Gifhorn bleibt positiv. Der Verein genießt einen guten Ruf, auch oder gerade dank des Namens Djuranovic und der guten Kontakte der Trainer-Familie. So bleibt der TC auch für junge Spielerinnen aus der Umgebung attraktiv. Mit der 14-jährigen Ada Gergec schlägt in dieser Saison ein großes Talent aus Lüneburg für Grün-Weiß auf. Und hinter der ersten Mannschaft stehen weitere Eigengewächse mit Potential: Mailina Nedder­hut, Pauline Börner, Maya Hörmann oder Lara Toldi, um nur einige zu nennen.

MTV belebt den Basketball

Die MTV-Basketballer, rechts David Rosemeyer, haben den dritten Aufstieg in Serie im Visier. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Mehrere Jahre gehörten die Teams der SV Gifhorn der Basketball-Oberliga an. Für ein kleines Städtchen wie Gifhorn eine durchaus beachtliche Bilanz in einer Randsportart, die keine riesigen personellen Optionen im Umkreis bietet wie beispielsweise der Fußball. Als sich die SVG vor zweieinhalb Jahren sowohl mit dem Herren- als auch dem Damen-Team aus der Oberliga zurückzog, verschwand der Basketball fast völlig von der sportlichen Landkarte des Kreises. Einzig der MTV Wasbüttel war noch auf Bezirksebene aktiv.

Damals hatte der MTV Gifhorn gerade aus Personalmangel zum Neustart in der Kreisliga angesetzt. Plötzlich ging es rasant: Die Mannschaft, ein Mix aus jungen und älteren Spielern, hatte Erfolg, kämpfte sich zum direkten Wiederaufstieg. Im Laufe der Saison hatte der MTV einen solchen Zulauf, dass er in der Saison 2018/2019 ein zweites Team melden konnte. Im April dieses Jahres stand für beide Mannschaften der sportliche Aufstieg zu Buche.

Der MTV befolgte die Lehren der Vergangenheit, als dann im Frühjahr einige Akteure aus diversen Gründen ausschieden. „Wir starten lieber mit einer breit aufgestellten Mannschaft als mit zwei Teams, die beide zu den Spielen kaum voll werden“, begründete Teamsprecher Frank Bühren die Abmeldung der „Zweiten“ damals. Ehemalige Spieler, darunter Spielertrainer-Urgestein Sinisa Pazin, stiegen wieder ein, externe Spieler kamen hinzu.

Und die Entscheidung zahlt sich bis dato aus. Zur Saison-Halbzeit führen die Gifhorner die Bezirksliga knapp an. Die Hoffnung, in der nächsten Saison gar in der Bezirksoberliga spielen zu können, wächst. Ob dies gelingt, muss die Rückrunde im neuen Jahr zeigen. Klar ist aber schon jetzt, dass sich der Neustart für den MTV gelohnt und der Verein dem Basketball in Gifhorn nach dem Aus des Stadtrivalen SV neues Leben eingehaucht hat.