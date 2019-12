Alexander Hoppe bleibt Bürgermeister in Königslutter

Der SPD-Kandidat Alexander Hoppe genießt mehrheitlich das Vertrauen der Königslutteraner. Die Wahl zum Bürgermeisteramt gewinnt der 46-Jährige am 26. Mai im ersten Anlauf.

Mit 4996 Stimmen (57,9 Prozent) setzt er sich klar gegen Stefan Thiele durch. Der CDU-Bewerber aus Uehrde bringt es nur auf 3635 Stimmen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 66,69 Prozent.

Die zweite, nun siebenjährige Amtszeit von Stadtoberhaupt Hoppe beginnt am 1. November. Sieben Jahre deshalb, da die Bürgermeisterwahl mitten in der Wahlperiode stattgefunden hat.

Bis zum Ende der Vorschlagsfrist Anfang April ist nicht klar, ob es neben dem Amtsinhaber Hoppe und dem CDU-Herausforderer Thiele weitere Kandidaten für die Bürgermeisterwahl geben wird. Gerüchte, dass beispielsweise die AfD einen eigenen Kandidaten aufstellen will, hält auch die Partei selbst bis zuletzt offen. Am Ende stellt sich niemand mehr zur Wahl. So eindeutig, wie das Rennen anfangs für den beliebten Alexander Hoppe scheint, ist es am Ende nicht ganz.

Neu-Königslutteraner Stefan Thiele macht während des Wahlkampfes Boden gut und bringt sich Stück für Stück in das Bewusstsein der Wähler. Geprägt ist der Wahlkampf zwar von Auseinandersetzungen in der Sache, aber auch von einem fairen Umgang miteinander – das hatten sich die beiden Kandidaten auf die Fahnen geschrieben.