Mit frischen Kräften zu altem Glanz

Er war siebenfacher deutscher Meister im Superschwergewicht und ist damit noch heute der erfolgreichste Boxer in der niedersächsischen Sportgeschichte. Er gewann 2001 WM-Bronze in Belfast. Na klar, die Rede ist von Vitali Boot. Der heute 47-Jährige gehörte zur goldenen Generation des BC Gifhorn, dem erfolgreichsten deutschen Box-Verein rund um die Jahrtausendwende, und beendete 2007 seine aktive Laufbahn.

Seinem Verein, seinem Sport ist Boot indes treu geblieben und gibt seine riesige Erfahrung als Trainer an seine Nachfolger weiter. Und das ist nur ein kleiner Teil von dem, was er für „seinen“ BC Gifhorn erledigt. Ständig macht er sich Gedanken darüber, was hier verbessert werden kann, damit der Verein wieder an die guten alten Zeiten anknüpfen kann, über die Vitali Boot sagt: „Hier waren Leute im Einsatz, die ihren Sport geliebt und gelebt haben.“

Vitali Boot, Trainer des BC Gifhorn. Foto: Andre Schneider / regios24

Wie ein Michael Gratschow beispielsweise, der als Trainer die erfolgreichste Zeit des Vereins und des Stützpunktes Gifhorn begleitet und geprägt hat. Er ging 2019 in „Box-Rente“, nachdem er damals BCG-Größen wie Alexander Povernov, Eduard Gutknecht, Wilhelm Gratschow und eben Vitali Boot groß herausgebracht hatte. Doch nach dieser goldenen Generation gab es „ein Riesenloch“, wie Boot es nennt. Ein Loch, das bis heute nicht geschlossen werden konnte.

Der BC Gifhorn wurde 2000 noch als erfolgreichster deutscher Amateur-Boxverein mit dem „Grünen Band“ für vorbildliche Talentförderung ausgezeichnet. Im Jahr 2019 mussten sich der BCG und damit eben auch der niedersächsische Landesverband zumeist hinten anstellen, als die Titel im Nachwuchsbereich vergeben wurden. „Bei der Jugend hatten wir zum Beispiel in der U18 keinen Kämpfer im Finale“, erklärt Boot.

Ein Gifhorner Eigengewächs sorgte 2019 dennoch für Furore: Nick Bier. Der 20-jährige Weltergewichtsboxer ging bei der WM in Jekaterinburg an den Start, gewann dort zwei Kämpfe, scheiterte aber im Achtelfinale. Und dennoch zählte der deutsche Vizemeister damit zu den besten deutschen Boxern bei diesen Titelkämpfen. Eine Teilnahme an den Olympischen Spielen – so, wie es Willi Gratschow 2008 vorgemacht hatte – ist das große Ziel des Gifhorners. „Nick ist das niedersächsische Zugpferd“, stellt Boot klar und nennt ihn das „Ass des Verbandes“.

Wie stark Nick Bier ist, davon überzeugten sich die Gifhorner Box-Fans vor Ort beim 9. Dinnerboxen, das im November 2019 stattfand. „Das war wieder ein Highlight“, meint Vitali Boot, der seit Monaten in der Boxmühle gemeinsam mit Profis und Amateuren trainiert – die beim Dinnerboxen eben erstmals gemeinsam bei einer Veranstaltung in den Ring stiegen. „Die Veranstaltung war nicht schlecht. Ich bin nicht abgeneigt, dass wir so eine Veranstaltung noch einmal versuchen“, sagt Boot, räumt aber auch ein: „Die Profikämpfe kosten allerdings auch richtig Geld.“

Sicher ist derweil, dass die Profis weiter in Gifhorn zusammen mit den Amateuren trainieren werden. „Für die Einheiten ist es sehr gut, eine willkommene Abwechslung. Die Profis helfen den Amateuren. Und die Kinder freuen sich, wenn sie die Profis hier sehen“, sieht der Coach eine „Win-win-Situation“ für beide Lager.

Und gerade um die Kinder geht es Boot mit Blick aufs kommende Jahr, in dem beim BC Gifhorn viele Weichen gestellt werden. „Unser Schwerpunkt wird ganz klar die Jugendarbeit sein. Wir müssen anfangen, Kinder schon im Alter von 9 Jahren bei uns zu integrieren“, verdeutlicht der Trainer, der die Mitgliederzahlen im Verein nach oben schrauben will. „Die Kleinen müssen weg von der Straße. Sie sollen lieber in die Halle gehen und trainieren.“ Boots Ziel für die nächsten drei Jahre ist es, dass es künftig eine eigene Trainingsgruppe für Kinder gibt, damit „nicht alle in einen Topf geworfen werden“ müssen.

Einer, der diese Weichen – neben Boot – stellen soll, ist Andreas Strom. Der 40-Jährige soll 2020 die Nachfolge von Werner Kasimir als Vorsitzender antreten. „Andreas war früher selbst Landesmeister im Boxen, kennt unsere Boxmühle in- und auswendig. Er ist jung und dynamisch und lebt den Sport“, betont Boot. Es sind die Zutaten, die man aus den früheren Erfolgszeiten des BC Gifhorn kennt.

Und dann ist da ja noch ein echter Profi, der den BCG bei seiner Entwicklung weiter voranbringen soll: Patrick Rokohl. Der Ex-Europameister soll ab 2020 das Amt des Sportwarts bekleiden und vor allem dafür sorgen, dass der Verein wieder in aller Munde ist.