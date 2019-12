Investitionen müssen die Zukunft sichern

Sagen wir es mal auf Englisch: „The economy, stupid.“ Spätestens seit Bill Clintons US-Präsidentschaftswahlkampf 1992 lässt sich die Bedeutung der Wirtschaft für die Gesellschaft so knapp fassen. In Deutschlands fein austarierter sozialer Marktwirtschaft reicht das Verständnis der meisten soweit, dass jegliches Potenzial zur Umverteilung zunächst erarbeitet werden muss. So viel zur Theorie. In der Praxis lief das 2019 im Landkreis ungeachtet aller globaler konjunktureller Risiken ganz gut.

Baugewerbe und Handwerk profitierten von einem ungebrochenen Bauboom. Die Nachfrage nach Pflege und Betreuung boomt anhaltend. Doch auch bei den heimischen High-Tech-Arbeitgebern in der Automobilindustrie überwog Zuversicht.

In nackten Zahlen liest sich das so: Die Arbeitslosenquote erreichte Ende des Jahres einen Rekord-Tiefstand von 3,7 Prozent. Das waren laut Arbeitsagentur noch einmal 0,3 Prozentpunkte weniger als Ende 2018. Die Entwicklung wird von einem parallelen Trend untermauert: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt seit Jahren stetig. Ihre Zahl erreichte laut Kreisverwaltung bei der Zählung nach Wohnort 71.553 Menschen kreisweit.

Hier geht's zum Jahresrückblick 2019 für Gifhorn.

Bei dem Entwicklungsdienstleister Bertrandt in Tappenbeck fließen aktuell 40 Millionen Euro in den Bau eines Fahrzeug-Emissions-Prüfzentrums, das 2020 fertiggestellt werden soll. Im August 2019 ging eine vierte Versuchshalle mit dem Schwerpunkt Elektromobilitäts-Absicherung für 12 Millionen Euro in Betrieb. In Tappenbeck beschäftigt die Ideenschmiede inzwischen mehr als 2500 Menschen. Beim Start vor 25 Jahren ging es mit 15 Ingenieuren los.

Aus Gifhorner Sicht ein Wermutstropfen sind die Pläne des Fahrzeugentwicklers für den Industriepark Sassenburg: 2020 zieht Bertrandt in ein neu errichtete Servicezentrum in der Gemeinde Lehre im Kreis Helmstedt. Dort errichtet der Hamburger Investor Garbe Industrial Real Estate für 35 Millionen Euro zwei zusammen mehr als 30.000 Quadratmeter große Hallen. Bei Triangel bleibt nur das Akustikzentrum.

In ähnlicher Größenordnung wie Bertrandt in Tappeneck engagiert sich der Entwicklungsdienstleister IAV am Standort Gifhorn. Im November legte das Unternehmen den Grundstein für ein Funktionsgebäude für bis zu 1400 Beschäftigte im Gewerbegebiet am Allerkanal. Elektromobilität rückt zunehmend in den Mittelpunkt der Arbeit. Außerdem überträgt IAV Wissen aus dem Sektor Mobilität in andere Anwendungsfelder der elektrischen Energieversorgung. Ein Investor baut an der Rockwellstraße für IAV ein Parkhaus mit rund 1200 Stellplätzen, in dem sich Parkassistenzsysteme und Funktionen für autonomes Fahren in der Praxis testen lassen.

Der Knesebecker Edelstahlspezialist Butting, dessen Inhaber Hermann Butting als Unternehmer der Region 2019 ausgezeichnet worden ist, investiert 2019 und 2020 mehr als je zuvor in der Firmengeschichte: Einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Nach dem Brand der Rohrbeize im August 2019 strukturiert der Standort den Reinigungsprozess für produktivere Abläufe neu.

Mitten in einer Umbruchphase steckt dagegen Gifhorns industrieller Kern, der Traditionsstandort von Continental-Teves. 2020 könnte dort bei weiterhin gebremster Autokonjunktur die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich verringert werden. Zugleich sind weitere Investitionen geplant. Bis 2023 soll die Belegschaft gemäß dem Eckpunktepapier zur Standortsicherung von 2016 von aktuell 1150 auf 800 Stammkräfte abgebaut werden. Betriebsbedingte Kündigungen sind dabei ausgeschlossen. Continental Gifhorn bleibt aber im Fokus. Die große Frage ist, was mit dem Standort nach dem Auslaufen der Bestandsgarantie 2025 geschieht.