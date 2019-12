Eichenprozessionsspinner – Kreis Gifhorn plant mit 130.000 Euro

Am 30. April startete die Firma Enviro Pest Control mit dem Besprühen der Bäume vom Boden aus per Gebläsemaschine auf dem Pick-Up, um den Eichenprozessionsspinner in Rühen zu bekämpfen.

Gifhorn. Für 2020 ist die Bekämpfung per Helikopter und per Sprühmaschine vom Boden aus angedacht.

Ein Szenario wie in 2018, als der Eichenprozessionsspinner den Landkreis Gifhorn mit seiner explosionsartigen Vermehrung völlig überrumpelt und vor allem die Dörfer Brome, Rühen, Parsau und auch Hankensbüttel im Nordkreis heimgesucht hatte, wollte der Kreis kein zweites Mal erleben – und startete in diesem Jahr eine Großoffensive, rückte den Raupen in einem Entwicklungsstadium, in dem sie noch angreifbar sind, frühzeitig mit Gift zu Leibe.

Auch in Wasbüttel trieb der Eichenprozessionsspinner sein Unwesen – hier auf dem Grundstück von Manuel Schulz. Foto: Daniela Burucker / BZV

Nachdem sich der eigens eingerichtete Arbeitskreis mehrfach unter Hinzuziehung von Experten getroffen und beraten hatte, stand der Masterplan fest. Mitte Mai flog ein Helikopter und sprühte das Biozid des Bacillus thuringiensis auf 550 Hektar mit befallenen Bäumen. Startpunkt war der Sportplatz in Rühen. Das biologisch-ökologische Bakterium auf den Blättern der Baumkronen nehmen die Raupen beim Fressen auf und vertrocknen. Durch den Rotorwind verteilt sich das Spritzmittel auf 30 Meter Breite.

Die Feuerwehren der Samtgemeinde Brome sperrten für diesen Einsatz 26 Straßenabschnitte an.

Zusätzlich wurden an Kreisstraßen Raupennester abgesaugt. Bereits im April hatte der Kreis reagiert und eine Firma damit beauftragt, die Larven vom Boden aus mit einer Gebläsemaschine zu bekämpfen, bevor sie das dritte Stadium erreichten und ihre giftigen Härchen, die zu Atemwegsbeschwerden, Hautausschlag und Juckreiz führen können, ausbilden konnten. Das Wasser-Konzentrat-Gemisch wurde mithilfe der Gebläsemaschine bis zu 35 Meter hoch in die Baumkronen eingebracht.

Gekostet hat den Kreis die aufwendige Bekämpfung an den kreiseigenen Straßen knapp 123.400 Euro. Die Summe teilt sich auf in 91.500 Euro für die Bodenvariante, 21.800 Euro für den Helikoptereinsatz und 10.100 Euro für Ausschreibung inklusive Planungskosten, zieht Landrat Andreas Ebel Bilanz.

Der Hubschraubereinsatz mit Bio-Spritzmittel gegen die giftigen Raupen des Eichenprozessionsspinners lief Mitte Mai in Rühen. . Foto: Christian Franz

Unterstützung vom Land Niedersachsen habe es nicht gegeben, obwohl mehrere Vertreter der betroffenen Gemeinden bei einem Besuch des Umweltministers Olaf Lies in Giebel eine Zusage für eine finanzielle Beteiligung gehört hatten. Das Land bleibt auch für 2020 bei seiner Meinung, daran konnte auch die Online-Petition einer Rühenerin an das Umweltministerium nichts ändern.

Darüber hinaus hat der Landkreis 19.600 Euro ausgegeben, um besonders belastete Kommunen finanziell zu entlasten.

Parsau war eine dieser Gemeinden, die unter dem Eichenprozessionsspinner gelitten haben. 27.000 Euro sind Bürgermeisterin Kerstin Keil zufolge in die Behandlungen aus der Luft und vom Boden aus geflossen.

Bromes Bürgermeister Gerhard Borchert sagt auf Nachfrage, dass in den Haushalt 2020 rund 30.000 Euro vorsorglich eingestellt werden sollen. So viel hatte die Gemeinde auch in diesem Jahr ausgegeben. Wie viel es genau werden wird, könne erst ermittelt werden, wenn die Prognose des Landkreises im kommenden Jahr vorliege. Der wiederum wartet auf eine Rückmeldung der Niedersächsischen Landesforsten, die anhand von Eigelege-Untersuchungen das Ausmaß des Befalls ermitteln wollen.

So sieht der Eichenprozessionsspinner aus. Foto: Landesforsten

Nach eigenen Angaben sei der Flecken 2019 Vorreiter darin gewesen, die Kosten für die Bekämpfung auf Privateigentum, das aber im öffentlichen Bereich befallen war, selbst zu übernehmen und nicht von den Bürgern einzufordern.

Auch im kommenden Jahr sei es für den Kreis denkbar, den Kommunen unter die Arme zu greifen. Für die Bekämpfung an Kreisstraßen rechnet Ebel mit 130.000 Euro Kosten, um erneut aus der Luft oder per Sprühnebel vom Boden aus dagegen anzugehen. An Nestern an Einzelbäumen könnten auch Nematoden, also Fadenwürmer, die die Raupen befallen, sowie der Einsatz von heißem Wasser mit einem schaumbildenden Mittel zum Einsatz kommen.