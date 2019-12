Relegationssiege reichen nicht für einen Regionalligaplatz

Salzgitter. Die Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter bleiben in der Oberliga.

Die Relegation, in der Volleyball-Oberliga, erreichten die Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter durch einen hart erarbeiteten zweiten Platz.

Dort wartete als erster Gegner der TV Baden II, der trotz des dünn bedeckten Salzgitteraner Kaders, mit 3:1 geschlagen wurde. Lediglich im zweiten Satz hatten die Hausherren leichte Probleme und mussten diesen folglich auch abgeben. „Satz drei und vier hatten wir wieder komplett in unserer Hand“, berichtete SG-Kapitän Kevin Wieloch anschließend.

Im zweiten Spiel mussten sich die Stahlstädter mit Bremen 1860, dem Siebten der Regionalliga, messen. In diesem Spiel präsentierte sich die SG STV/MTV in einer noch besseren Verfassung. Zusätzliche Motivation zogen die Volleyballer aus der großen und zahlreichen Unterstützung der Zuschauer. Diese trugen die Salzgitteraner auf einer Welle zum 3:0-Sieg (25:19, 25:19, 25:21) über die Mannschaft aus der Hansestadt Bremen.

Hier geht’s zum Jahresrückblick 2019 für Salzgitter.

Trotz der zwei Siege mussten die Spieler um den Aufstieg zittern und bekamen einige Zeit später die Nachricht, dass die perfekte Relegation aufgrund zu weniger Regionalligaplätze überhaupt nichts gebracht hat. So müssen die Salzgitteraner erneut in der Oberliga ihr Glück versuchen. Die Relegationsspiele stießen derweil auf großes Unverständnis der SG-Spieler, so seien diese ein Muster ohne Wert gewesen.

Aktuell befinden sich die Salzgitteraner auf dem ersten Tabellenplatz, konnten alle zehn Ligaspiele gewinnbringend gestalten und haben zwölf Punkte Vorsprung vor den Verfolgern aus Göttingen und Burgdorf. Vielleicht klappt es in dieser Saison mit dem direkten Aufstieg, die Relegation will man bei der SG STV/MTV bestenfalls für immer umgehen.