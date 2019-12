Fußballer wollen den Fahrstuhl verlassen

Die Zeiten, als Salzgitters Fußball in der dritthöchsten deutschen Spielklasse vertreten war, sind über 35 Jahre vorbei. Danach ging es stetig bergab und in den vergangenen rund 20 Jahren gab es maximal zwei Teams aus der Stadt, die in der inzwischen 6. Liga, der Landesliga, um Punkte kämpften.

Der Rückblick auf das abgelaufene Jahr ändert an diesem Bild wenig. Fortuna Lebenstedt, das zusammen mit dem SC Gitter seit Anfang des Jahrtausends bis heute jeweils sieben Spielzeiten in der Landesliga vertreten war, musste Ende der Saison 2018/19 die höchste Spielklasse des Bezirks verlassen. Der KSV Vahdet Salzgitter nahm diesen Platz ein. Aber der Klub aus dem Norden des Stadtgebietes plagt sich wie der SC Gitter damit herum, die Klasse zu halten.

Allein mit Spielern aus Salzgitter die Voraussetzungen für eine sorgenfreie Saison zu schaffen, sei schwierig, sind sich Amir Hadziavdic, der den SC Gitter und Fortuna Lebenstedt in der Landesliga trainierte, und Vahdet-Coach Yüksel Altinkaya einig. In Salzgitter gebe es viele gute Spieler, doch die von ihren Stammvereinen loszueisen, gelinge selten, so Hadziavdic. Die guten Spieler, ergänzt Altinkaya, seien auf – für Salzgitter auch positiv – viele Bezirksligisten verteilt.

Ein Problem sei auch, dass es immer weniger Jugendmannschaften gebe, sagt Altinkaya. Ohne die geleistete Jugendarbeit kritisieren zu wollen, sieht Hadziavdic auch Schwächen in der Ausbildung junger Spieler. Eine gewisse Basis auch im taktischen Bereich, müsse bereits im Jugendbereich gelegt werden. „Leider haben wir in den letzten Jahren zu wenig Jugendspieler integrieren können“, sagt Gitters Fußballobmann Thorsten Engelsdorf und erklärt das damit, dass viele nicht bereit seien, sich dem Leistungsprinzip zu stellen.

Fortuna Lebenstedt baut nach Worten von Fußballobmann Christian Larisch noch auf Aktive des bislang letzten guten A-Jugend-Jahrgangs. „Wir hoffen, dass wir bald wieder eine eigene A-Jugend haben, um daraus Spieler in die Herrenteams zu integrieren“, sagt Larisch.

In allen Äußerungen schwingt aber ein von den Vereinen praktisch nicht zu beeinflussendes Thema mit, nämlich die Finanzen. Im Vergleich zu Braunschweig und der Region Gifhorn/Wolfsburg erreiche man dort mehr Sponsoren, als das in Salzgitter der Fall sei, beleuchtet Amir Hadziavdic eine Facette des Themas. An fehlenden finanziellen Mitteln liege es auch, dass man nur wenige Spieler aus der Umgebung für einen Klub in Salzgitter begeistern könne, sagt beispielsweise Yüksel Altinkaya. Unisoni betonen Fortuna Lebenstedt und der SC Gitter, dass man kein Geld einsetze, um die eigene Mannschaft zu verstärken. Es sei, so Thorsten Engelsdorf, praktisch unmöglich, qualitativ gute Spieler ohne Bezahlung an den Verein zu binden. In dem Zusammenhang nennt Gitters Trainer Uwe Hain einen nicht unwichtigen Aspekt: „Wer professionell, auch im Amateurbereich, Fußball spielen möchte, dem ist nicht zu verdenken, wenn er nicht wenigstens kein Geld zulegen will. Hochklassiger Amateurfußball ohne Geld ist kaum noch denkbar.“

Den Äußerungen der Vereinsverantwortlichen zufolge bleibt es dabei, dass jeder der drei Klubs, die zuletzt in der Landesliga spielten oder dort noch vertreten sind, auf sich selbst gestellt bleibt. „Wir haben in Salzgitter 31 Stadtteile mit 44 Vereinen. Seit Jahren kommt immer wieder die Diskussion auf, warum man nicht die besten Spieler aus allen Vereinen in einem Team spielen lässt“, erinnert Christian Larisch an ein Thema, dessen Realisierung er mit einem Nachsatz für nicht durchsetzbar hält: „Kein Verein möchte seinen Namen hergeben und auch nicht seine besten Spieler.“

Vahdets Yüksel Altinkaya sieht für salzgittersche Klubs trotz der genannten Probleme nur die Möglichkeit, Spieler dauerhaft zu binden, Vereinstreue zu schaffen und die Spieler weiterzuentwickeln. So werden derzeit Vahdet und der SC Gitter weiter mit dem Damoklesschwert „Abstieg“ leben müssen.