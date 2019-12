Die Armbrusttoten und zwei tote Frauen in Wittingen

In der Junkerstraße 15 in Wittingen fand die Polizei am 13. Mai zwei tote Frauen.

Dass die New York Times, USA Today, das Britische Boulevardblatt Mirror und der Guardian über die Ereignisse im Landkreis Gifhorn berichten, ist selten. Im Mai rückt für einen kurzen Moment Wittingen in das Interesse der Weltöffentlichkeit. Übertragungswagen mit großen Satellitenschüsseln parken in der Junkerstraße nahe der St. Stephanuskirche. Reporter berichten für TV-Sender und Nachrichtenagenturen.

Der Anlass ist ein trauriger, ein mysteriöser, ein rätselhafter. Tags zuvor hat die Polizei eine 35 Jahre alte Frau und eine 19-Jährige tot im Haus Nummer 15 gefunden. Mehrere Stunden ist die Spurensicherung in der Wohnung. Die 35-Jährige war Lehrerin an einer Wittinger Grundschule und Lebensgefährtin jener 30 Jahre alten Frau, die zu den Armbrusttoten gehörte, die in einer Pension in Passau gefunden worden waren. Fünf Tote, zwei Tatorte, einer davon in Wittingen.

Anfang September stellt die Staatsanwaltschaft Hildesheim das Ermittlungsverfahren zum Tod der beiden Frauen in Wittingen ein. Fremdverschulden sei auszuschließen. Wie Christina Pannek, Erste Staatsanwältin und Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim mitteilt, sei nach den intensiv geführten Ermittlungen davon auszugehen, dass die Verstorbenen einen gemeinschaftlichen Suizid begangen haben. Im Blut der Verstorbenen sei ein Medikamentencocktail gefunden worden.

Offen bleiben Fragen – viele Fragen: Warum entschlossen sich die fünf Menschen zu dieser Tat? Warum diese Art der Inszenierung in dem Passauer Hotel? Was ist in Wittingen geschehen? Die 35 Jahre alte Frau lebte mit der 30-Jährigen, die in Passau gefunden wurde, in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft. Beide kamen erst im März nach Wittingen. Die 30-Jährige arbeitete in einer Bäckereifiliale. Ursprünglich stammen alle fünf Toten aus Rheinland-Pfalz – auch die 19-Jährige, die in der Wohnung gefunden wurde. Sie galt seit rund drei Jahren als vermisst. Ihre Eltern sprachen in einem TV-Interview darüber, wie sich ihre damals 16 Jahre alte Tochter von zu Hause lossagte. Sie hatte den 53-Jährigen, der in Passau durch den Pfeil aus einer Armbrust starb, in einem Kampfsportclub kennengelernt. Er soll sie manipuliert und beherrscht haben. Die Eltern hatten sogar einen Privatdetektiv beauftragt, der über den 53-Jährigen sagt: „Er war so eine Art Guru, einer, der alles weiß, dem alle zuhören, der die Leute gut manipulieren kann.“

Das bestätigt unserer Zeitung gegenüber auch Alexander Krüger aus Wieckenberg bei Celle. Zwei Monate lebte der 53-Jährige mit drei der vier Frauen Anfang 2017 auf Krügers Reiterhof. Er benahm sich wie ein „protzender Diktator“, erzählt Krüger. Für ihn sei der Mann ein Hochstapler gewesen. Er habe sich als Diplompsychologe ausgegeben, fuhr im Audi A8 vor, schwarzer Anzug, schwarze Weste, schwarze Krawatte, und machte durchaus einen gepflegten Eindruck. Mindestens fünf Pferde hatte er mitgebracht – und einen Hund. Dieser Hund war es dann auch, dessen Beißwut dazu führte, dass Krüger das Mietverhältnis fristlos kündigte. Der Hund hatte Krügers Münsterländer schwer verletzt. Die drei Frauen haben dem 53-Jährigen gegenüber eine „ganz devote Haltung“ gehabt, waren stets schwarz gekleidet, den Kopf immer gesenkt, erklärt Krüger.

In der Junkerstraße in Wittingen ist längst wieder Ruhe eingekehrt. Im Pfarrhaus, ein Stück weiter vis-à-vis, und in anderen Wohnungen leuchtet der Weihnachtsschmuck, die Scheinwerfer der Ü-Wagen sind Geschichte.