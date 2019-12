Zweiter Anlauf im Gifhorner Missbrauchs-Prozess

Ein Erzieher zwingt Mädchen aus seiner Familienwohngruppe zu abstoßenden Windelspielen. Der Gruppenleiter sperrt Jugendliche tagelang bei Wasser und Brot in einen Hundekäfig ein. Die Ehefrau, als Sozialpädagogin in derselben Wohngruppe tätig, lässt die Exzesse teilnahmslos geschehen. Gifhorns spektakulärster Strafprozess 2019 geht 2020 in die Verlängerung. Das Mammutverfahren gegen den 56-Jährigen und seine Partnerin (60) wegen des Missbrauchs von Kindern und der Misshandlung Schutzbefohlener muss neu aufgerollt werden. Das Landgericht Hildesheim hatte das Verfahren Ende Oktober ausgesetzt, als die Staatsanwaltschaft zum zweiten Mal Beweisunterlagen nachträglich in die Hauptverhandlung einbrachte.

Der Erzieher bleibt nach einem Beschluss des Oberlandesgerichts Celle mindestens bis zum Neustart des Prozesses am 9. Januar in Untersuchungshaft. Flucht- und Verdunkelungsrisiko erscheinen zu groß. Die Mitangeklagte hatte das Landgericht bei der Aussetzung unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

Hier geht’s zum Jahresrückblick 2019 für Gifhorn.

Ins Rollen gekommen war das Verfahren im Januar 2019, als sich ein Opfer nach Jahren der Polizei mit einer Anzeige offenbarte. Nach zweimonatigen Ermittlungen nahm die Gifhorner Polizei das Pädagogenpaar im März fest und schloss die Familien-Wohngruppe Lichtblick in der Jägerstraße. Die Ermittler stellten rund 90 Terabyte Datenspeicher sicher. Als Zeugen sollten möglichst alle jungen Mitglieder der Wohngruppe seit 1998 ermittelt werden. Schnell erstreckten sich die Fragen der Staatsanwaltschaft auch auf die Mitverantwortung von Betreuern oder Vorgesetzten der Wohngruppenträger. Bis 2007 waren es die Diakonischen Heime Kästorf, seitdem das Diakoniewerk Kirchröder Turm in Hannover. Das Diakoniewerk schloss die Wohngruppe umgehend und ließ das gemietete Haus räumen.

Der Missbrauchs-Prozess gegen das Pädagogen-Paar aus der Gifhorner Wohngruppe Lichtblick wird ab 9. Januar in Hildesheim neu aufgerollt. Foto: Christian Franz

Mitte September begann das Landgericht mit der juristischen Aufarbeitung der elf Fälle sexuellen Missbrauchs zwischen 1998 und 2007. Dazu kamen vier Fälle von Misshandlung Schutzbefohlener durch den Erzieher selbst und fünf Fälle von Misshandlung durch die Sozialpädagogin. Vier Opfer sind als Nebenklägerinnen beteiligt. Drei Medizinerinnen und Psychologinnen begleiten den Prozess als Gutachterinnen. Beide Angeklagte haben gleich zwei Pflichtverteidiger, um etwaige Verfahrensverzögerungen durch Verteidigerwechsel zu vermeiden.

Doch dann legte Staatsanwältin Christina Pannek am 29. Oktober zum zweiten Mal nachträglich umfangreiche Beweisunterlagen vor. Daraufhin setzten die Verteidiger die Aussetzung des Verfahrens durch, um sich überhaupt in die Sachverhalte einarbeiten zu können.

Was auf den ersten Blick wie eine übereilte Anklage der Staatsanwaltschaft aussieht, entspricht allerdings den Vorgaben der Strafprozessordnung. Gerade wenn die Beschuldigten in Untersuchungshaft sitzen, gilt zu ihrem Schutz das Beschleunigungsgebot, damit sie nicht grundlos unnötig lange ihrer Freiheit beraubt sind. Das ist auch ein Grund, warum die Anklage sich zunächst auf den Zeitraum bis 2007 beschränkt. Sollte es seitdem weitere Vergehen mit anderen Opfern gegeben haben, könnte die Staatsanwaltschaft einen zusätzlichen Prozess anstrengen.

Die Jugendstrafkammer um die Vorsitzende Barbara Heidner muss ungeachtet dessen zunächst einmal die vorliegende Anklage neu aufrollen. Personalien klären, die Anklage verlesen, Termine absprechen, Beweise aufnehmen.

Schlimm wird es für die 33 Jahre alte Nebenklägerin, die sich durchgerungen hatte, ihr Martyrium von 1998 bis 2002 in einer öffentlichen Zeugenvernehmung zu schildern. Ihre Aussagen hatten die Ermittlungen ausgelöst. Nun wird sie ihre Tortur erneut durchleben müssen: Wie sie täglich Windeln tragen musste. Wie der Erzieher tagelang Pakete gebrauchter Windeln mit Folie an ihrem Unterleib fixierte. Wie der Mann seinen Fetisch mit Babyspielen an ihr auslebte. Die bange Frage für viele Opfer und Prozessbeobachter lautet: Welche schlimmen Details bringen die weiteren Aussagen ans Licht?