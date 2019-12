Sportler-Urgesteine werden Gifhorner des Jahres 2019

Seit 26 Jahren stehen sie nun gemeinsam auf dem Platz, trainieren die Fußballjugend und fördern sie, wo es nur geht. Doch gestritten hat sich das Duo nach eigener Aussage noch nie. Für ihren Einsatz beim MTV Gifhorn wählten unsere Leser Werner Drewitz (77) und Werner Fischer (69) zu den Gifhornern des Jahres 2019. Den Ehrenamtspreis verlieh unsere Zeitung Anfang November zum 14. Mal im Rittersaal des Schlosses. Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten standen zur Wahl.

Über 1000 Nachwuchskicker sind in den vergangenen 40 Jahren durch Drewitz’ Hände gegangen, so lange ist er schon dabei. „Die Kinder seien das Wichtigste“, war sich das Duo, das gleich am nächsten Tag nach der Siegerehrung auf dem Rasen stand, einig.

Hier geht’s zum Jahresrückblick 2019 für Gifhorn.

Die Preisträger erhielten eine Urkunde sowie die Wandertrophäe Schulterschluss von Monika Hummert. Den zweiten Platz belegte Patriz Brünsch aus Grassel. Der Bestatter hat sich schon früh der Musik verschrieben und leitet seit 20 Jahren diverse Chöre im Landkreis Gifhorn und Umgebung, darunter den in Grassel.

Platz drei ging an die Fridays-For-Future-Ortsgruppe Gifhorn. Den Preis nahmen Philip Knotz, Finja Mlynek, Anne Döring und Dustin Rösemann für alle Engagierten entgegen. Die Jugendlichen haben mehrfach Freitagsdemonstrationen im Zeichen des Klimaschutzes organisiert, Bäume gepflanzt, gemeinsam mit anderen Gruppierungen für die Seebrücken-Initiative „Sicherer Hafen“ geworben, eine Verschenkebörse auf die Beine gestellt und vieles mehr.

Nominiert waren auch Dieter Divossen, Oliver Hanke, Oliver Tremmel, Rienelt Walkhoff, Rebecca Rodermund, Jörg Thaden, Jörg Blecker, Rainer Rinke sowie die Tierschutzberaterinnen Astrid Prieß, Kirsten Kracht, Karen Oehler, Petra Jenz und Sabine Wodtke.