Das Helmstedter Revier wartet auf die Fördermillionen

Was die Zukunft des Helmstedter Reviers angeht, liegt für das Jahr 2019 eine Achterbahnfahrt der Gefühle hinter dem Landkreis. Und wie sie enden wird, steht auch noch nicht fest. Denn das Strukturstärkungsgesetz des Bundes zur Förderung des Strukturwandels in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen lässt auf sich warten. „Im laufenden Gesetzgebungsprozess sind noch einige Nachbesserungen zu verhandeln, daher dauern die Beratungen an und mit einer Verabschiedung des Gesetzes ist frühestens im Februar 2020 zu rechnen“, teilte der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs Mitte Dezember auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht laut Mohrs vor, dass die vom Kohleausstieg betroffenen Bundesländer bis 2038 rund 40 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt erhalten. Bis zu 90 Millionen Euro sind für den Kreis Helmstedt vorgesehen.

Bis diese Summe endlich zu Papier gebracht worden war – zwischenzeitlich war von 150 Millionen Euro die Rede gewesen – , bedurfte es eines zähen politischen Ringens in Berlin unter Einbeziehung der Landesregierung in Hannover. War Helmstedt als das mit Abstand kleinste Kohlerevier womöglich schlicht vergessen oder bewusst nicht mit an den Tisch gelassen worden, als die Fördermilliarden ursprünglich ausgehandelt wurden? Hatten sich das Land und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zu spät hinter dieses Thema und die Helmstedter Interessen geklemmt? Spekulationen und Mutmaßungen dieser Art geisterten für geraume Zeit durch die Medien – eine eindeutige Antwort fehlt bis heute.

An den Rettungsversuchen und damit am Kampf um die Kohle für das Helmstedter Revier beteiligten sich Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Umweltminister Olaf Lies (SPD). Neben Falko Mohrs brachten sich auch der Braunschweiger CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Müller und die örtlichen Landtagsabgeordneten Jörn Domeier (SPD) und Veronika Koch (CDU) ein. Wie eine schlagkräftige Allianz wirkte das – jedenfalls nach außen – nicht immer, trotz der wiederholten Beteuerung aller Beteiligten, man dürfe nicht versuchen, parteipolitische Süppchen zu kochen, sondern müsse sich parteiübergreifend für Helmstedt ins Zeug legen.

Einige Dienstfahrten nach Hannover und Berlin bescherte das Ringen um die Zukunft des Reviers Landrat Gerhard Radeck (CDU). Erstmals schrillten bei ihm die Alarmglocken, als Helmstedt im Oktober 2018 im Zwischenbericht der Kohlekommission des Bundes nicht berücksichtigt worden war. Das änderte sich mit dem Abschlussbericht, der im Januar 2019 vorgelegt wurde. Anfang November 2019 besprach Radeck die Projektliste für den Strukturwandel im Revier mit Ministerpräsident Stephan Weil.

Wie ist der Sachstand zum Jahreswechsel? Wann und wie die ersten Gelder in den Landkreis gelangen werden, ist noch völlig offen. Das hängt ab von den letztlich beschlossenen Vorgaben des Strukturstärkungsgesetzes und von der noch ausstehenden Konkretisierung der Förderbedingungen und -richtlinien.

So sieht der Fahrplan aus Sicht des Landkreises aus: Durch das Bundesförderprogramm „Zukunft Revier“ könnten zusätzliche Fördermittel für Projekte in die Region fließen. Das Helmstedter Regionalmanagement (HRM) soll diese Projekte begleiten und die verschiedenen Fördermittel mit den Projekten „sinnvoll verzahnen“.

Zum 1. Mai 2020 soll die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises die Projektbegleitung übernehmen (Stichwort: Abwicklung der bis zu 90 Millionen Euro). „Die Entscheidungen über die Vergabe der Projektmittel sollten durch ein breit aufgestelltes Gremium erfolgen, zum Beispiel einen Revierrat“, erläuterte Radeck auf Anfrage unserer Zeitung Mitte Dezember.

Diesem Rat sollten politische, wirtschaftliche und gewerkschaftliche Repräsentanten aus dem Landkreis angehören, außerdem Vertreter der für die unterschiedlichen Projekte zuständigen Landesministerien. Den Vorsitz sollte eine von breiter Zustimmung getragene Person aus der Region wahrnehmen.

Einzelheiten zur Gewährung der Strukturhilfen werden laut Landkreis durch Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Land Niedersachsen und dem Bund geregelt. Die Inanspruchnahme der Strukturhilfen wird an das Inkrafttreten dieser Vereinbarungen gebunden sein.

Wichtig aus Helmstedter Sicht, so Radeck: Der Kreis sollte an der Erarbeitung der Verwaltungsvereinbarung beteiligt werden.