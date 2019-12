Ursache für Großbrand in der Altstadt weiter ungeklärt

Salzgitter-Bad. Am Abend des 9. April stehen in Salzgitter-Bad mehrere Häuser in Flammen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Zu einem Großbrand am Klesmerplatz in Salzgitter-Bad rücken die beiden Wachen der Berufsfeuerwehr und mehrere Freiwillige Feuerwehren am Abend des 9. April um kurz vor 19 Uhr aus. Mehrere Häuser werden durch das Feuer im Herzen der Altstadt teils sehr schwer beschädigt und unbewohnbar, Menschen kommen unterdessen nicht zu Schaden.

Die Rauchwolken waren schon von weither sichtbar, das Ausmaß des Brandes enorm: Zum Löschen des Feuers wurde so viel Wasser benötigt, dass die Wasserversorgung im Süden Salzgitters zeitweise unterbrochen war. In der Spitze wurden 6000 Liter Wasser pro Minute zum Löschen verbraucht. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden um 5 Uhr an.

Durch das Feuer waren drei Gebäude akut einsturzgefährdet. Zwei Wohn- und Geschäftshäuser sowie zwei Anbauten mit insgesamt vier Wohneinheiten wurden in Mitleidenschaft gezogen. Wegen der drohenden Einsturzgefahr konnten die Brandermittler der Kriminalpolizei die Gebäude am Tag nach dem Feuer nicht betreten. Sie setzten eine Drohne ein, um der Brandursache mit Hilfe von Bildaufnahmen auf die Spur zu kommen. Bis heute ist die Ursache für das Feuer nicht geklärt, die Ermittlungen dauern an. Fest steht derweil, dass ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden ist.

Folgen hatte der Großbrand zunächst nicht nur für die direkt betroffenen Geschäftsleute, deren Läden vom Feuer beschädigt worden waren, sondern auch für angrenzende Ladenbetreiber. Wegen der Einsturzgefahr musste etwa die Marktstraße gesperrt werden.

Noch härter traf es zwölf Salzgitteraner, die in den betroffenen Häusern wohnten und zum teil nahezu all ihren Besitz durch das Feuer verloren. „Ich bin am nächsten Morgen erst einmal losgefahren und habe mir Unterwäsche und Socken gekauft“, erzählte der 25-jährige Coskun Özbey unserer Zeitung einige Zeit später. Familie Özbey und andere Betroffene kamen kurzfristig bei Freunden, Verwandten oder Bekannten unter.

Die Folgen, die das Feuer für die Betroffenen hatte, riefen in Salzgitter auch engagierte Helfer auf den Plan. Dincer Dinc, Ralf Richter und Steffen Krollmann hatten die Idee zu einer Versteigerungsaktion zugunsten der Betroffenen des Klesmerplatz-Brandes.

Mehrere Bürger ließen sich als Dienstleister versteigern: Für die Meistbietenden grillten, kochten oder arbeiteten sie in Haus oder Garten. Auf diese Weise kamen 2500 Euro zusammen.