MTV/BG Wolfenbüttel – Wie ein Phoenix aus der Asche

Wolfenbüttel. Das Team der MTV/BG Wolfenbüttel ist in der 2. Regionalliga das neue Aushängeschild in Wolfenbüttels Basketball.

In der Wolfenbütteler Basketball-Landschaft gab es diesen Sommer den großen Umbruch. Nach einer Seuchen-Saison mit ganz viel Pech sind die MTV Herzöge aus der 2. Bundesliga ProB abgestiegen. Unklarheit über den Fortbestand der Marke Herzöge und Vakanzen in der Führungsetage – mit Burkhard Junger, Jörg Kohlhaußen und Thorsten Bachmann dankte das gesamte Präsidium ab – führten zu einer unerfreulichen Hängepartie. Da Junger das Startrecht für die 1. Regionalliga nach Langenhagen verkauft hatte, war nun das Team der MTV/BG Wolfenbüttel in der 2. Regionalliga das neue Aushängeschild in Wolfenbüttels Basketball.

Inoffiziell läuft die Mannschaft sogar wieder als „Herzöge“ auf. Der Verein hatte kurz vor Saisonbeginn seine Auflösung abgewendet und stattdessen die Kooperation mit MTV/BG intensiviert. Der bereits in den Vorjahren erfolgreichen Mannschaft um Henje Knopke (Vizemeister der 2. Regionalliga) wurden zwei Profis hinzugefügt: Der Amerikaner Keith Hayes und der Kroate Mirko Derek gehören zu den Leistungsträgern der Lessingstädter.

Auch der administrative Bereich steht wieder: Neuer Präsident ist Frank Wöstmann, als Vizepräsidenten fungieren Joachim Bößmann (Teambetreuung, Fan-Kontakte und Heimspiel-Organisation) sowie Franka Schulmann (Pressesprecherin und Sponsorenbetreuung).

Diese personelle Aufrüstung auf und neben dem Spielfeld zeigt, wohin die Reise gehen soll. Aufstieg in die 1. Regionalliga lautet das Ziel in Wolfenbüttel. Bislang läuft dabei alles nach Plan. Die Herzöge haben die unteren Teams der Liga teils deklassiert und auch die direkten Konkurrenten um den Titel erfolgreich aus dem Weg geräumt – wenn auch zunächst erstmal in der Hinserie. Die Halbzeit-Bilanz zum Jahresende liest sich daher hervorragend: ungeschlagen auf Platz 1.

Thorsten Weinhold hat nicht ganz unmaßgeblichen Einfluss auf diesen Höhenflug. Für den Trainer sind es drei Faktoren, die den aktuellen Erfolg bringen: „Erstens ist das ein Ur-Wolfenbütteler Team, das sich lange kennt, sich toll versteht und auch die Neuzugänge perfekt integriert hat. Zweitens haben wir viel und oft auch sehr gut trainiert. Vor allem für die Defense haben wir einiges erarbeitet, das jetzt klappt. Drittens passen die spezifischen Stärken unserer Spieler prima zusammen – wir haben von allem etwas in dieser Mannschaft.“

Für das neue Jahr wünscht er sich, dass alle Akteure von Verletzungen und Krankheiten verschont bleiben. „Und wir wollen in den Weihnachtsferien zwei, drei Sachen verändern, damit wir in der Rückserie schlechter auszurechnen sind.“