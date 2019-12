Ein Jahr des schwachen Aufwinds

Sie wollen die Grizzlys als Führungsduo zurück zu alter Stärke führen: Manager Charly Fliegauf (rechts) und Trainer Pat Cortina mussten aber auch schon ein Tief überwinden in dieser Saison.

Als einziges Team der Deutschen Eishockey-Liga hatten die Grizzlys Wolfsburg von 2009 bis 2018 immer die Play-offs erreicht. Nach zehn Jahren endete diese Erfolgsserie jäh. Eine katastrophale Spielzeit 2018/2019 sorgte dafür, dass der Klub aus dem Allerpark im März und April nur Zuschauer war in der heißesten Phase der Saison.

Und trotzdem waren die Grizzlys mit Beginn des Jahres 2019 längst wieder im Aufwind. Auch, wenn es sich nicht immer so anfühlte und es vielen nicht schnell genug wieder nach oben ging. Die Nach-Pavel-Gross-Ära begann längst nicht so, wie es sich Manager Charly Fliegauf vorgestellt hatte. Als Gross nach zehn Jahren in Wolfsburg im Sommer 2018 nach Mannheim wechselte, misslang der Neubeginn.

Für einen offenbar in der DEL überforderten finnischen Trainer namens Pekka Tirkkonen waren Gross’ Fußstapfen zu groß. Nach nur 13 Saisonspielen musste er Platz machen für Hans Kossmann. Unter dem als Feuerwehrmann geholten Schweiz-Kanadier fanden die von einer wahren Verletzungsseuche geplagten Grizzlys zurück in die Spur und feierten im Frühjahr 2019 schon wieder die ersten kleinen Achtungserfolge. Der Rückstand war jedoch zu groß.

„Es geht eigentlich schon das ganze Jahr wieder in die richtige Richtung“, sagt deshalb auch Fliegauf. Trotzdem nahm er nach der vergangenen Saison erneut einen Wechsel auf der Trainerposition vor. Der DEL-erfahrene ehemalige Bundestrainer Pat Cortina sollte mit seiner ruhigen, unaufgeregten Art die Mannschaft zurück in sichere Fahrwasser führen. Vom ersten Tag an erweckte Cortina auch diesen Eindruck. Die Vorbereitung lief ordentlich, der Saisonstart mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen sogar überdurchschnittlich gut.

Doch dann passierte etwas Unerwartetes. Das neue, umgekrempelte Team fiel in ein Loch. „Die sieben Spiele ohne einen einzigen Punktgewinn hängen uns noch immer nach“, sagt der Manager mit Blick auf die Tabelle. Plötzlich geriet auch Cortina, der von Anfang an nicht bei allen Fans und auch nicht bei allen im Klub-Umfeld als die richtige Wahl galt, unter Druck. Doch Cortina blieb seiner Linie treu und führte die Mannschaft aus dieser „Ergebniskrise“ heraus, wie viele sie bezeichneten.

Eines hatten er und Fliegauf zu keinem Zeitpunkt vergessen: „2019 war für uns ein Jahr der Veränderungen“, erklärt Fliegauf. Dafür war der Verlauf der aktuellen Saison – mit Ausnahme der sieben Niederlagen in Folge – „nicht überragend, aber in Ordnung“.

Richtig gut sei 2019 hingegen die Performance des Klubs auf anderen Feldern gewesen. In puncto Vermarktung und Stadionausstattung seien die Grizzlys sichtbar vorangekommen. Und auch sportlich gab es, wenn auch keinen richtig großen, so doch einige kleine Höhepunkte. Fliegauf erwähnt das 1000. DEL-Spiel Sebastian Furchners und das tolle Comeback des ein Jahr verletzt gewesenen Nationaltorwarts Felix Brückmann.

Für 2020 wünscht sich der Manager neben dem Erreichen der Play-offs vor allem, „dass wir bald auch wieder im Stadion bei den Heimspielen eine positive Stimmung erreichen, wie sie bei uns in vielen anderen Bereichen herrscht“. Die sportlichen Voraussetzungen dafür seien gegeben. „Es ist uns im Sommer gelungen, eine vernünftige Mannschaft zusammenzustellen und ins Rennen zu schicken“, erklärt er. Mit der Verpflichtung von Rückkehrer Fabio Pfohl (zuvor Köln) gelang Fliegauf zudem ein Coup. Pfohl, mit einer Wolfsburgerin verheiratet, kann zu einer Identifikationsfigur aufsteigen.

Und so zeigt sich: Alles in allem war 2019 bei genauerer Betrachtung doch ein Jahr, in dem die Formkurve der Grizzlys wieder nach oben zeigte...