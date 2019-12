Asse-Atommüll: Kein Zeitplan für die Rückholung

Die undatierte Archivaufnahme zeigt einen Radlader, der in der Schachtanlage Asse Fässer mit radioaktivem Müll in eine Kammer kippt.

Die Zeit drängt. Vielen Menschen, die in der Umgebung des maroden Atommülllagers Asse II leben, geht der Prozess um die Rückholung des Atommülls aus dem ehemaligen Salzbergwerk nicht schnell genug voran. „Es ist viel zu langsam, was hier für die Rückholung des Atommülls läuft,“ sagt beispielsweise Lutz Seifert aus Groß Vahlberg bereits im Februar, als Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Remligen zu Gast ist, um das Atommülllager zu besichtigen. Und Kritik am langsamen Voranschreiten muss sich der Betreiber der Schachtanlage, die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) auch noch Ende November anhören. Während der Sitzung der Asse-II-Begleitgruppe kann sie den erwarteten und auch angekündigten Plan für die Rückholung des Atommülls nicht präsentieren. Rund 126.000 Fässer mit Atommüll lagern in dem maroden Bergwerk, in das Wasser eindringt.

Die Fässer herauszuholen und in ein Zwischenlager zu bringen, gilt erklärtermaßen als die sicherste Lösung. Die Befürchtung: Bevor der Atommüll rausgeholt ist, könnte das Bergwerk mit Wasser vollaufen.

Hier geht’s zum Jahresrückblick 2019 für Wolfenbüttel.

Der langwierige Prozess verstärkt die Ungeduld: Seit 2013 bereits ist die Rückholung gesetzlich vorgeschrieben, betont die Zivilgesellschaftliche Vertretung (ZGV) in der Asse-II-Begleitgruppe: „Wir erwarten, dass nach sechs Jahren der Projektplan endlich vorgelegt wird“, sagt ZGV-Mitglied Silke Westphal im September.

Während der November-Sitzung der Begleitgruppe skizzieren Mitarbeiter der BGE aber lediglich Teile eines Konzepts. Vier Jahre werde es voraussichtlich dauern, um einen Schacht für die geplante Rückholung zu bauen.

Landrätin Christiana Steinbrügge, die die Asse-II-Begleitgruppe leitet, mahnt zu mehr Eile. Spätestens im ersten Quartal 2020 solle eine Zeitschiene präsentiert werden. BGE-Geschäftsführer Stefan Studt bleibt jedoch zurückhaltend: „Ich kann nicht zusichern, dass das klappt.“

Aus Sicht der BGE hat der Rückholungsprozess bereits begonnen. Das macht Geschäftsführer Thomas Lautsch während der November-Sitzung deutlich. Die BGE habe bereits mit seismischen Messungen begonnen, um den Höhenzug genauer zu erkunden. Damit schaffe sie eine Datengrundlage für weitere Arbeiten. 4000 der rund 6000 nötigen kleinen Löcher seien bereits gebohrt. Im Januar sollen die Messwerte vorliegen.

Schleppende Genehmigungsverfahren hatten auch schon früher für Unmut gesorgt. Während der Oktobersitzung der Asse-II-Begleitgruppe war deutlich geworden, dass die Genehmigung für den Austausch einer defekten Kamera in einer der Einlagerungskammern mehr als zwei Jahre in Anspruch nimmt. Die Verzögerungen seien nicht technisch sondern juristisch begründet, bekannte das niedersächsische Umweltministerium. Für eine Vorprüfung sei ein umfangreicher Fragenkatalog zu beantworten.