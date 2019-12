Baugebiete boomen, Verkehrslösung ist noch in Arbeit

Morgens auf dem Weg zur Arbeit im Stau und abends dasselbe auf dem Heimweg. An die 80.000 Pendler arbeiten in Wolfsburg. Viele kommen über den Osten in die Stadt. Und während die Mauern in den Neubaugebieten in die Höhe wachsen und fürs größte, den Sonnenkamp bei Nordsteimke/Hehlingen, noch nicht einmal der erste Spatenstich getan ist, lässt der Straßenausbau auf sich warten – auch wenn die Stadt nach eigenem Bekunden mit Hochdruck an den Planungen arbeitet.

So sollte, dies war zumindest die Bedingung aus der Politik bei ihrer Zustimmung zu den Wohnungsbauvorhaben im Osten, der Ausbau der Landesstraße 290 mindestens zeitgleich erfolgen. Davon ist man weit entfernt.

Oberbürgermeister und Stadtbaurat verweisen auf den langen Diskussionsprozess mit den Bürgern. So seien verschiedenste Varianten der Straßenführung lange debattiert worden. 200 Millionen Euro werde die östliche Verkehrsinfrastruktur (inklusive Umbau des St.-Annen-Knotens) kosten, heißt es aus dem Rathaus. Man sei im intensiven Gespräch mit dem Land. Auch, um an Fördergelder zu kommen – was mit Blick auf die verschlechterte Haushaltslage umso bedeutender ist.

Möglichst viele der Pendler nicht nur sesshaft in Wolfsburg zu machen, sondern auch viele von ihnen in den Bus oder auf den Fahrradsattel zu bekommen, ist eines der ehrgeizigen Ziele, die die VW-Stadt verfolgt. Ein Pendlerparkplatz soll im Osten entstehen.

An der Nordsteimker Straße sei gerade ein hochwertiger Radweg als Teil der Grünen Route für Rad und Bus fertiggestellt, so Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. „Für den Abschnitt vom Berliner Ring bis nach Hehlingen führen wir ebenfalls gerade Gespräche mit dem Land, um die Baukosten mit bis zu 60 Prozent fördern zu lassen.“ Mit dem Baubeginn der Grünen Route rechne man für Ende 2020, Anfang 2021.

Noch einmal zur L 290: Derzeit liefen Voruntersuchungen, darunter die naturschutzrechtliche Kartierung, heißt es aus dem Rathaus. Und zur Dieselstraße, die ebenfalls ausgebaut werden soll: Für die Vierstreifigkeit der Straße seien 2019 die Planungsmittel bewilligt worden. 2020 könne die Detaildiskussion geführt werden.

Alles dauere viel zu lange, schimpfen derweil Ortspolitiker. Der Verkehrskollaps sei unausweichlich, wenn erst die weiteren Baufahrzeuge für den Sonnenkamp anrückten. Man könne das Vorhaben Verkehrsneugestaltung nur in einzelnen Bausteinen umsetzen, hält die Stadt dagegen.