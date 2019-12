Letzte Hochburg der Verbrennermotoren

Die Letzten werden die Ersten sein – hoffentlich. Wolfsburg ist künftig das einzige deutsche Werk, in dem Volkswagen mit Verbrennungsmotoren gebaut werden. Das ist beschlossene Sache. In Zwickau, Emden und Hannover ist der Umbau der Produktion auf Elektroautos entweder abgeschlossen oder beginnt bald. Und damit ist das Werk am Mittellandkanal einer der Pfeiler in der Doppelstrategie von Konzernchef Herbert Diess. Die lautet: Wir werden ein Unternehmen, das führender Volumenhersteller von E-Autos und Mobiltätsdienstleistungen sein soll. Und: Das Geld dafür erwirtschaften wir mit unserer konventionellen Fahrzeugpalette, allen voran mit SUV. Und dem treuen Golf, darf man getrost ergänzen.

Im Vergleich zu den unzähligen Milliarden Euro, die in E-Mobilität und IT-Kompetenz gesteckt werden, sind die Ausgaben für das Stammwerk zwar nicht klein, aber doch deutlich bescheidener. Vor allem fließen die 2,4 Milliarden für den Planungszeitraum vorwiegend in den Umbau der Anlagen. Die Stammbelegschaft wird indes nicht aufgestockt. Im Frühjahr 2019 gelang es dem Unternehmen nach zähen Verhandlungen mit dem Betriebsrat, eine Golf-Schicht dauerhaft aufzulösen. Ein entsprechender Plan mit einer Tiguan-Schicht wurde von den Arbeitnehmervertretern vorerst vereitelt. Überall wird erfolgreich nach Effizienzsteigerungen gesucht. „Um die Fertigung noch effizienter zu gestalten, wurden in Hunderten Workshops zahlreiche Arbeitsschritte bis ins Detail analysiert“, verkündet VW während der Hochlaufphase des neuen Golf 8. Das Ergebnis ist aus Sicht des Marken-Produktionsvorstandes Andreas Tostmann ein Triumph: „Der neue Golf ist deutlich komplexer als sein Vorgänger. Trotzdem konnte das Team in Wolfsburg die durchschnittliche Fertigungszeit pro Fahrzeug um etwa eine Stunde reduzieren.“

Ein anderes Ergebnis ist weniger positiv. Die Belegschaft ächzt. Der Krankenstand wuchs gegen Ende des Jahres. Und die Stimmung verschlechtert sich zusehends. Ohne slowakische Kollegen aus dem VW-Werk Bratislava, jetzt doch wieder verpflichteten Zeitarbeitskräften, Werksstudenten und sogar eigenen Azubis wäre die Arbeit nicht zu schaffen. Ein reibungsloser Anlauf des Golf 8 gelang dennoch nicht. Dafür können allerdings die Mitarbeiter nichts. Das Management hat die Dimension der Software-Problematik schlichtweg unterschätzt. Das Auto ist mehr als ein neuer Golf. Es ist bezüglich der Assistenzsysteme und der Konnektivität der mit Abstand komplexeste Kompaktkönig, der je in Wolfsburg von den Bändern lief. Ein Verkaufserfolg trotz der Anlaufschwierigkeiten ist schlichtweg alternativlos.

Denn auch wenn Geländewagen und SUV unaufhaltsam Absatzerfolge feiern – ohne den Golf sähe es zappenduster aus für die Jobs im Stammwerk und in ganz Niedersachsen. 72 Lieferanten kommen aus dem VW-Stammland. 8400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Stammwerk „ausschließlich am und für den Golf“, wie VW schreibt. Maximal 450.000 Golf-Einheiten können in Wolfsburg pro Jahr gebaut werden. Zusammen mit dem zuverlässigen Kunden-Liebling Tiguan, dem Van Touran, dem Seat-SUV Tarraco und künftig auch dem Golf-Variant wäre das Riesenwerk mit einer Jahresproduktion von 800.000 bis 850.000 Einheiten gut ausgelastet.

Für das nächste Jahr muss sich wohl niemand in Wolfsburg Sorgen machen. Noch bist Mitte des Jahres wird auch der Golf 7 gebaut. Danach sollte und muss das neue Modell zügig den Staffelstab in Sachen Marktführerschaft übernehmen. Dazu muss vor allem die sensible Steuerungssoftware fehlerfrei im Alltag bestehen. Zudem wird bald eine neue Version des Tiguan gebaut.

Mit der Golf-Premiere im Oktober setzte das Unternehmen ein symbolträchtiges Zeichen zugunsten des Konzernsitzes. Denn das ebenfalls neue Veranstaltungszentrum „Hafen 1“ erlebte seine Taufe als repräsentative Bühne der Traditionsmarke VW. Bereits Ende Januar wird die nächste Großveranstaltung den Stellenwert Wolfsburgs verdeutlichen. Händler und VW-Verkäufer aus aller Welt kommen dann zu einem mehrwöchigen Kongress in die Stadt. Zentrum der Begegnung ist die Autostadt.

Spannend auch aus Wolfsburger Sicht bleibt die Frage, wie sich die neuen Elektro-Volkswagen ab Mitte des neuen Jahres am Markt behaupten. Denn davon hängt mittelfristig auch das weitere Wohl und Wehe und die Bedeutung von Wolfsburg ab.