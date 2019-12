Das Jahr, in dem die Stadt sparen lernt

Ein knappes Jahr des Beobachtet-Werdens und der Selbstreflexion liegt hinter der Stadt Wolfsburg. Mitarbeiter der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) haben im Auftrag des Rates ihre Zelte im Rathaus aufgeschlagen, alle Einnahmen und Ausgaben unter die Lupe genommen, mit den Mitarbeitern aller Abteilungen nach Potenzialen für die angestrebte Entlastung des städtischen Haushaltes gesucht.

Am Ende schlugen sie der Kommune die Anhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B und der Erbbauzinsen vor, die Einführung einer Beherbergungssteuer und die Wiedereinführung der Schulbezirke für die Grundschulen. Die Kommunalberater empfehlen, den Zuschuss für den Regionalverbund für Ausbildung und die Mittel für die Ärzteförderung zu streichen, das Interkulturelle Väterbüro zu schließen, weniger Geld für die Jugendberufsberatung und die Arbeit mit Schulverweigerern auszugeben. Um nur einige der mehr als 300 Ideen zur Haushaltskonsolidierung zu nennen, die beim Vergleich mit anderen Kommunen und Gesprächen mit Verwaltung sowie Kommunalpolitikern zusammenkamen.

„Wichtig war uns, dass jeder seinen Beitrag leistet“, betonte Dirk Greskowiak von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle, als deren Sparliste sowie die vom Verwaltungsvorstand daraus ausgewählten rund 200 Vorschläge Ende November im Rathaus vorgestellt wurden. Die Ausgangslage zur Schließung der Millionenlücke ist in Greskowiaks Augen nicht die schlechteste: Die Stadt Wolfsburg zahlt vergleichsweise hohe Zuschüsse, hat bislang auf viele Einnahmen verzichtet („Weil man es sich auch lange leisten konnte“) und bietet ihren Bürgern im Vergleich zu anderen Kommunen sehr umfangreiche Leistungen. Die KGST hält im kommenden Jahr 21 Millionen Euro für einsparbar, vier Jahre später mehr als 40 Millionen Euro.

Die von der Stadtverwaltung empfohlenen Sparvorschläge und Ideen zur Steigerung der Einnahmen haben ein etwas kleineres Volumen von 15,5 Millionen Euro. Doch auch diese würden so ziemlich jeden Wolfsburger treffen. Eine Schließung von Spielplätzen und des Lehrschwimmbeckens in Heiligendorf steht ebenso zur Debatte wie die Einstellung des Spielmobils und des Bücherbusses.

Viele kommunale Leistungen sollen teurer, die Hunde- und die Vergnügungssteuer angehoben werden. Eheschließungen und Gräber könnten künftig mehr kosten, das Parken, Krippenplätze und das Mittagessen an den Grundschulen, auch die Nutzung der Bibliotheken, Musikschulkurse und Eintrittsgelder.

Der Verwaltungsvorstand kann sich vorstellen, Geschwindigkeitsübertretungen durch einen vermehrten Blitzereinsatz und schärfer gestellte Radargeräte rigoroser zu ahnden, auf die Veranstaltung „Advent im Schloss“ zu verzichten und Fördermittel sowie Zuschüsse an verschiedenste Einrichtungen und Gruppen zu kürzen.

Gerne tut er es nicht, doch er sieht im Jahr vier nach Beginn der Dieselkrise und dem damit verbundenen Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen keine andere Möglichkeit mehr. „Wir brauchen ein ausgewogenes Gesamtpaket, zu dem alle ihren Teil beitragen und mit dem Wolfsburg für die Zukunft gut aufgestellt ist“, ließ sich Oberbürgermeister Klaus Mohrs in einer Pressemitteilung zum Sparpaket zitieren. Die gesunde Entwicklung der Stadt habe Vorrang. „Dies bitte ich zu respektieren, auch wenn ich verstehe, dass mancher sich aus eigenem Interesse über Vorschläge ärgern wird“, so Mohrs.

Trotz Sparbemühungen hatte der Rat Anfang 2019 zum fünften Mal in Folge einen defizitären Haushalt verabschiedet. Die Rücklagen, die sich in den fetten Jahren angehäuft hatten, sind aufgebraucht. Schon 2018 summierten sich die Defizite auf 65 Millionen Euro. Die Gefahr eines Eingreifens der Kommunalaufsicht steigt: Jeder Haushalt muss vom Land genehmigt werden. Sieht die Behörde nicht genügend Konsolidierungsbemühungen, würde künftig in Hannover entschieden, wo Wolfsburg sparen muss.

Der Rat hat jetzt die Chance, diese Gefahr abzuwenden. Genügend Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung liegen auf dem Tisch. Die Fraktionen müssen sich bei ihrer Auswahl nicht auf die von der Stadtverwaltung unterstützten Ideen beschränken, sie können auf die komplette Liste der KGST zurückgreifen. Es dürften also spannende politische Diskussionen werden über den Doppelhaushalt 2020/2021, der am Mittwoch, 8. Januar, in den politischen Beratungsgang eingebracht wird.

Die Mission der Kommunalen Gemeinschaftsstelle in Wolfsburg ist mit der Vorstellung ihrer Konsolidierungsvorschläge noch nicht abgeschlossen. Sie beschäftigt sich nun mit Möglichkeiten zur Verwaltungsmodernisierung. Die Wolfsburger Stadtverwaltung soll effizienter, moderner und digitaler werden – und künftig zugleich sparsamer arbeiten.