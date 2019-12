Haftstrafe für den Automaten-Sprengmeister in Wolfenbüttel

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in der Breiten Herzogstraße in Wolfenbüttel zwei Geldautomaten in einer Commerzbank-Filiale gesprengt.

Es ist eines der spektakulärsten Verbrechen, das in Wolfenbüttel geschah und in Teilen aufgeklärt werden konnte: Die Sprengung von zwei Geldautomaten in der Commerzbank an der Breiten Herzogstraße. Am Ende heißt es für den Angeklagten: 2 Jahre und 8 Monate, die er in Haft verbringen muss. Das Urteil spricht Richterin Gerstin Dreyer, Vorsitzende der 1. Strafkammer des Landgerichts Braunschweig.

Bis zuletzt beteuert der 29-jährige Angeklagte, der zu einer Bande aus den Niederlanden gehört haben soll, seine Unschuld vor Gericht. Fest steht, er hat bei der Tat geholfen hat. Doch zum Tatzeitpunkt war er auf einer Party. Die Indizien aber sprechen für seine Schuld. Der Angeklagte verrät sich durch seine eigene DNA, die die Ermittler an einem Klebeband, das der Täter benutzt hat, feststellen. Das Gericht spricht ihn schuldig, bei der Sprengung von zwei Geldautomaten in der Commerzbank in Wolfenbüttel im April 2018 geholfen zu haben.

Die Beute wird nicht gefunden

Die Täter erbeuten 337.840 Euro. Wo das Geld geblieben ist, bleibt bis zum Schluss ungeklärt. Die Sprengung zerstört die Geldautomaten völlig: 30.000 Euro Schaden. Die Druckwelle beschädigt auch das Bankgebäude: 83.000 Euro Schaden.

Während des Prozesses im Braunschweiger Landgericht haben die Zuschauer den Eindruck, einen Krimi im Fernsehen zu sehen. Sie erfahren, dass der Angeklagte in einer Wohnung lebt, die vollgestopft mit Produkten der Marken Gucci und Prada ist. Der LKA-Mann, der im Prozess als Zeuge aussagt, erzählt davon, dass in der Wohnung Damenpumps im Wert von 900 Euro ebenso gefunden worden seien wie eine Kette für etwa 1000 Euro und Canada-Goose-Jacken für ebenfalls 1000 Euro. Der Anwalt behauptet felsenfest, dass alle Waren „fake“, also „gefälscht“ seien.

Hinzu kommen zwei Schusswaffen mit Munition. Außerdem eine Flasche Ammoniak, mit dem Fahrzeug und Werkzeug benetzt werden könnten, um Spuren zu verwischen. Im Briefkasten liegt ein Handy, das mit einer Verschlüsselungssoftware ausgestattet ist. Nachrichten, einmal geschrieben, löschten sich von allein sofort wieder.

Außerdem sei bei dem Angeklagten ein Laptop sichergestellt worden.

Täter guckt Aktenzeichen XY

Darauf findet die Polizei eine Seite, die die holländische Ausgabe der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ zeigt. Thema der Sendung: Geldautomatensprengungen in Amsterdam. Außerdem sei ein Bild von einem Audi RS 6 auf dem Laptop gefunden worden. Ein solches oder ähnliches Auto sollen die Täter bei der Tat in der Commerzbank in Wolfenbüttel benutzt haben.

Mit dem Laptop seien zudem hochpreisige Hotels in der Königsallee (die Kö) in Düsseldorf über eine Internet-Buchungsplattform aufgerufen worden. Eine Übernachtung gibt es dort ab etwa 300 Euro. Der LKA-Beamte findet das schon merkwürdig, zumal der Angeklagte Bauhelfer und seine Lebensgefährtin Verkäuferin von Beruf seien. Die hochpreisigen Produkte und die Preise der Hotels passten seiner Meinung nach nicht zum Einkommen der beiden.

Für die Sprengung der Geldautomaten haben die Täter in Wolfenbüttel ein Gasgemisch verwendet. Dieser Vorgehensweise hätten sich Täter in den Niederlanden vorzugsweise bedient – bis die Geldautomaten dort umgerüstet worden seien und auf diese Weise nicht mehr hätten geknackt werden können, berichtet der LKA-Beamte vor Gericht. Folglich seien die Täter nach Deutschland eingereist, wo ihre Methode immer noch gut anzuwenden gewesen sei. Von den Tätern, die Mitte März 2019 den Geldautomaten in der Postbank am Harztorwall sprengen, fehlt jede Spur.