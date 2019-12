Es war einmal… ein Schloss-Aufzug

Es war einmal vor vielen Jahren, da gab es im einstigen Städtchen im Westen der Stadt ein altes Wasserschlösschen. Das war so schön und lockte so viele Besucher an, dass man im Rathaus in Wolfsburg entschied, das alte Gemäuer möge einen Aufzug erhalten. Auf dass bald auch Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen in alle Etagen gelangen würden.

Nun, was vor vielen Jahren so märchenhaft begann, ist längst zur scheinbar unendlichen Geschichte avanciert. Ausgang: ungewiss. Und nicht nur das: Weil die Stadt im Laufe der Jahre Planungskosten von 100.000 Euro und rechtliche Verfahrenskosten in nicht genannter Höhe in die Angelegenheit gesteckt hat, interessiert sich schon seit geraumer Zeit der Bund der Steuerzahler dafür. Das gipfelte darin, dass dieser das Projekt jüngst im Oktober in sein Schwarzbuch der Steuerverschwendung aufnahm.

Der Blick zurück

Schon 2013 hatte der Rat der Stadt mehrheitlich beschlossen, dass die Verwaltung einen Aufzug im Schloss-Inneren planen soll – und das, obwohl sich das Landesamt für Denkmalpflege damals bereits klar gegen eine Innen-Lösung positioniert hatte. Die vor dem Ratsbeschluss zur Meinungsbildung aufgestellten Lift-Attrappen außen am Schloss – vor dem Gebäude und im Hof – hatten zuvor keine Mehrheit gefunden. Weil die Landesdenkmalpflege bei ihrer Ablehnung einer Innen-Lösung blieb, bekam die Stadt dafür keine Baugenehmigung, auch ein Widerspruch beim Land blieb erfolglos. Die Stadt verfolgte das Projekt jedoch konsequent weiter und klagte vor dem Verwaltungsgericht gegen die Denkmalschutz-Entscheidung. Damit scheiterte die Stadt im September 2017 ebenfalls.

Der Blick nach vorn

Nachdem die Stadtverwaltung im September 2019 im Ortsrat einen erneuten Anlauf für eine Lösung gestartet hatte – die nun aber nur noch unter dem Etikett „barrierearm“ läuft, ist das Projekt wenig später schon wieder ins Stocken geraten: Sowohl Ortsrat als auch Kulturausschuss fanden den Vorschlag noch nicht reif für eine weitergehende Planung und vertagten die Entscheidung über den Planungsauftrag. Denn: Es wäre nur eine „kleine Lösung“, hatte der Hochbau-Leiter der Stadt, Dr. Christian Brinsa, eingeräumt. Der offene gläserne Lift links neben der Schlosstreppe würde nämlich nur bis zur Etage mit dem Hoffmann-von-Fallersleben-Museum führen, nicht aber bis ins Obergeschoss mit Trauzimmer, Vortragsraum und Gemäldesammlung. Zwar hatte der Hochbau-Chef ergänzende Überlegungen für einen Treppensteiger an- und vorgestellt, doch die sorgten für einige Skepsis.

Im neuen Jahr ist also wieder die Stadtverwaltung am Zuge.