Der Baufortschritt auf der Meesche in Wolfenbüttel ist spürbar

Größere Bauprojekte haben die vergangenen Jahre Wolfenbüttel geprägt. Und auch in den nächsten Jahren werden Baustellen das Stadtbild prägen, – auch wenn es weniger werden, da einige Bauprojekte (etwa der Schlossplatz und das Löwentor) bereits fertiggestellt sind oder kurz vor der Fertigstellung stehen.

Das gilt auch für die innerstädtische Sportanlage Meesche, wo fast täglich der Baufortschritt sowohl bei den Plätzen als auch beim neuen Sportheim zu erkennen ist.

Ein Kunstrasenplatz wurde von der Verwaltung für die Fußballer des MTV Wolfenbüttel schon zur Nutzung als Trainingsfläche freigegeben. Einer Fertigstellung Mitte 2020 dürfte nach dem derzeitigen Stand kaum etwas entgegenstehen.

Bleibt nur die Frage, mit welchem hochkarätigen Fußballgegner die Sportanlage offiziell wieder eröffnet wird. Aus der näheren Umgebung kämen dafür nur der Drittligist Eintracht Braunschweig oder der Erstligist VfL Wolfsburg in Frage.

Offen ist derzeit auch noch die Frage, wann die Brücke von der Ebert-Allee zur Sportanlage Meesche erneuert wird. Hier befindet sich die Stadtverwaltung noch in der Planungsphase.

Werfen wir zudem noch einen Blick auf den Wohnungsbau in der als Wohnort in der Region sehr begehrten Stadt Wolfenbüttel. Im größten Neubaugebiet am Södeweg haben die Arbeiten schon begonnen. Dort ist schon ein erstaunlicher Baufortschritt zu erkennen. Kurz vor Baubeginn steht in diesem Gebiet auch der Kindergartenneubau. Die Planung und die Finanzierung hat der Rat der Stadt schon beschlossen.

Etwas ins Stocken geraten sind hingegen die Arbeiten im Baugebiet Östlich Fallsteinweg. Dort sollen nach Angaben von Stadtbaurat Ivica Lukanic die Bauarbeiten für die geplanten Mehrfamilienhäuser Mitte 2020 beginnen. Über dieses Bauvorhaben wird schon längere Zeit diskutiert, aber bisher gab es keinen Baustart. Dabei sind Wohnungen in Wolfenbüttel immer noch sehr begehrt.

Für etwas Entlastung auf dem Wohnungsmarkt sorgen die größeren Bauprojekte am Rodeland am Rande der Ahlumer Siedlung, wo viele Wohnungen bereits bezogen worden sind, sowie im Bereich der Adersheimer Straße.

Und über eine weitere große Baumaßnahme wird 2020 in Wolfenbüttel garantiert ausführlich geredet werden: das gemeinsame Gewerbegebiet von Wolfenbüttel und Braunschweig am Rande der Autobahn auf Höhe von Fümmelse.