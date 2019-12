Schlossplatz Wolfenbüttel eröffnet, Löwentor ist bald fertig

In der Stadt putzt sich 2019 ein Quartier ganz besonders heraus: Der Schlossplatz erstrahlt in neuem Glanz und das benachbarte „Löwentor“, in dem Geschäfte, Büros und Gastronomie untergebracht sind, nimmt letzte Konturen an. Ein Weinfest eröffnet nicht nur den Schlossplatz, sondern bildet auch den Auftakt zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die im nächsten Jahr folgen sollen.

Auf dem Schlossplatz eröffnet im Januar eine Eislaufbahn

„Im Januar wird erst einmal eine Eisbahn auf dem Schlossplatz aufgebaut“, freut sich Bürgermeister Thomas Pink über die Idee von Schloß-Schänke-Wirt Rainer Müller. Die einen freut es, dort bis März Pirouetten drehen zu können, die anderen ärgert es, dort derweil nicht mehr parken zu können. Später im Jahr sollen diverse Feste auf dem Schlossplatz stattfinden. Im Moment werden dafür Ideen im Rathaus gesammelt.

Die Bauarbeiten am "Löwentor" laufen auf Hochtouren. Mit "dm" besteht ein gültiger Mietvertrag. Foto: Stephanie Memmert

Noch nicht vergessen ist allerdings der Ärger, den es um die Sanierung des Schlossplatzes gegeben hatte. Ein Anwalt aus Erfurt hatte behauptet, dass ein Teil des auf dem Platz verlegten Pflasters nichts tauge und gemutmaßt, es könnte sogar Korruption im Spiel gewesen sein. Pink hat ihn daraufhin verklagt. Die Verfahrensakten wandern zwischen den Staatsanwaltschaften Braunschweig und Erfurt seitdem hin und her. „Ich werde mich im nächsten Jahr damit beschäftigen“, sagt der Bürgermeister und lehnt sich zurück.

Hier geht’s zum Jahresrückblick 2019 für Wolfenbüttel.

Unterdessen laufen die Bauarbeiten im Löwentor weiter auf Hochtouren. Sie werden sich auch noch in das Jahr 2020 hineinziehen. Die Geschäfte werden nacheinander öffnen – Woolworth am 6. Februar. Das Restaurant „Zum Glück“ mit Blick auf den Schlossplatz hat schon offen. Wenn der Frühling aufzieht, dürfen sich die Besucher auf 130 Außenplätze in der Gastronomie freuen.

Lisa und Peter Schittko vor dem neuen Restaurant "Zum Glück", das im Löwentor schon eröffnet worden ist. Foto: Stephanie Memmert

Als zweiter Ankermieter soll eine Niederlassung der Drogeriekette „dm“ in das Löwentor einziehen. In diesem Zusammenhang war die Gerüchteküche in Wolfenbüttel Anfang Dezember mal wieder hochgebrodelt, weil ein anderes lokales Medium geschrieben hatte, dass „dm“ nicht einziehen würde.

Eröffnungstermin von „dm“ steht noch nicht fest

Benedikt Schmidt-Waechter von der Unternehmensgruppe Iandus aus Düsseldorf, der das Löwentor konzipiert, antwortet auf unsere Nachfrage, dass mit „dm“ ein gültiger Mietvertrag bestehe und „dm“ über den Eröffnungszeitpunkt noch nicht entschieden habe. Deshalb könne er keinen Eröffnungstermin von „dm“ mitteilen. Schmidt-Waechter: „Da das Löwentor kein Einkaufszentrum ist, sondern ein Geschäftshaus, können und dürfen die einzelnen Mieter in gewissen Grenzen selbst entscheiden, wann sie eröffnen und so die Eröffnung auf ihre betrieblichen Belange abstellen.“

Die Gastronomie verfügt über 130 Sitzplätze im Freien

Unterdessen laufen die Innenausbauarbeiten im Löwentor auf Hochtouren. 2020 werden Abteilungen von Stadt- und Kreisverwaltung einziehen. Der Kreis hat im zweiten Obergeschoss der Immobilie 700 Quadratmeter angemietet. Das Amt für Planen und Bauen wird dort einziehen. Seitens der Stadtverwaltung werden die Tourist-Information und die Wirtschaftsförderung ihre Büros dort voraussichtlich im Frühjahr beziehen.

Blick auf das neue Restaurant "Zum Glück" in Wolfenbüttel. Die Außengastronomie wird sich linker Hand befinden. Foto: Stephanie Memmert

Für das Parkhaus wird die letzte noch erforderliche Technik eingebaut. Der Eröffnungstermin steht somit auch noch nicht fest. Nicht ganz im Terminplan lägen laut Schmidt-Waechter die Arbeiten des Generalunternehmers und seiner beauftragten Firmen an Dach und Fassade der neuen Immobilie. Doch mit jedem Tag, der vergeht, können Passanten zuschauen, wie Ziegel um Ziegel auf das Dach gelegt wird.