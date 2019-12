Hier entsteht die neue Hauptgeschäftsstraße in der City

4. April 2019 – ein merkantiles Ausrufezeichen in der Geschichte des innerstädtischen Einzelhandels. Das Konrad-Koch-Quartier ersetzt den seit Jahren leerstehenden früheren City-Point im Herzen der City. An der Ecke Neue Straße/Sack entsteht ein mehrgeschossiges modernes Geschäftshaus mit einem großflächigen Rewe-Markt im Erdgeschoss und 870 Quadratmetern Verkaufsfläche. Er wird schnell von den Besuchern der Innenstadt für sich entdeckt. Die Hamburger Immobilieninvestment- und Entwicklungsgesellschaft DC Values hat das Projekt realisiert.

Die Metamorphose des verwaisten Einkaufszentrums setzt ein Signal für die Einkaufsstadt Braunschweig. Bereits Monate vor der Eröffnung füllt sich rasch der Leerstand in der anliegenden Neuen Straße, die sich zur beliebten Imbiss- und Restaurantmeile gemausert hat. Doch das Konrad-Koch-Quartier mit dem französischen Sportartikelhersteller Decathlon in den Obergeschossen ist mehr für die Struktur der City: Es ist zentraler Anker in einer neu sich herausbildenden Hauptgeschäftsstraße, einer fußgängerstarken Magistrale, die am Welfenhof beginnt und bald am Hutfiltern enden wird. Dort mündet sie in Braunschweigs zweite „Hauptstraße“: die seit Jahrzehnten umsatzstarke Meile zwischen Kohlmarkt und Bohlweg.

Und dann ist da noch das zwischen Sack und Papenstieg neu entstehende sogenannte Langerfeld-Ensemble – ein weiterer Baustein der Magistrale. Allein schon die restaurierte Fassade soll der neuen „Highstreet“, wie sie im Maklerjargon bereits jetzt genannt wird, eine neue, hochwertige Optik verleihen.

Und das Ensemble wird schon bald neue Laufwege erschließen: Kunden können künftig quer durch das Modegeschäft Summersby im Erdgeschoss – dort, wo früher das Wäschegeschäft Langerfeldt war – hindurch bummeln und auf der anderen Seite, am Papenstieg, ihren Weg fortsetzen. Dort treffen sie auf ein neues, trendiges Restaurant namens Mono, mit Bar und hochwertiger asiatischer Küche, das Ende November eröffnet hat. Und das wiederum ist ein kulinarisches Ausrufezeichen.

Schlusspunkt der Einkaufsmagistrale soll einmal die Burggasse werden, eine Wohn- und Geschäftsstraße an Stelle der heutigen Burgpassage. Baubeginn sollte ursprünglich bereits Ende 2018 sein.

Doch die vor mehr als einem Jahr beantragte Baugenehmigung steht noch immer aus. Es fehlt die schriftliche Zustimmung von Nachbarn für das 90-Millionen-Projekt. Sie weigern sich, auf ihre nachbarrechtlichen Einspruchsmöglichkeiten unentgeltlich zu verzichten.

Ein Gespräch mit der Stadt in der zweiten Januarwoche könnte den Durchbruch bringen. Wäre noch Tchibo, der letzte verbliebene Mieter in der Passage. Er hat noch einen Mietvertrag bis März 2023 – und weigert sich auszuziehen.