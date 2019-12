Tonart kämpft um Fördergeld für barrierefreies Prinzenpalais

Susanne und Jörg Bansen stehen im Hof des Prinzenpalais vor der Hauswand, an der ein Aufzug angebracht werden soll, um Barrierefreiheit zu gewährleisten.

Wolfenbüttel. Der Verein will das historische Gebäude in Wolfenbüttel erhalten und als Kulturzentrum nutzen. Dafür muss das Prinzenpalais barrierefrei werden.

Der Wolfenbütteler Verein Tonart arbeitet mit aller Kraft daran, das Prinzenpalais zu sanieren und barrierefrei zu gestalten. Es gibt ein Konzept, und es gibt auch schon Förderer. Trotzdem fehlt vor allem eines: Geld. Um die Pläne umzusetzen und die nötigen Fördermittel zu erhalten, müssen die Tonart-Macher einen erheblichen Eigenanteil aufbringen. 150.000 Euro sind im Gespräch. Der Verein ist auf der Suche nach weiteren Unterstützern. Und die Zeit drängt.

Das Haus an der Reichsstraße 1 stammt aus dem Jahr 1603. 1722 wurde es durch Hermann-Korb zu einem Hofbeamtenhaus umgebaut. Denkmalschutz und die aktuellen Anforderungen an einen modernen Veranstaltungsort müssen unter einen Hut gebracht werden, wenn die Sanierung gelingen und das Gebäude als Kulturzentrum genutzt werden sollen.

„Die Barrierefreiheit ist dabei ganz wichtig“, betont Jörg Bansen, der sich im Vorstand um die Sanierung des Gebäudes kümmert: „Die Teilhabe an kulturellen Angeboten gehört zu den Grundrechten des Menschen.“ Es stehe daher außer Frage, dass das Haus entsprechend umgestaltet werde. Ein Außenaufzug soll auch Menschen mit Rollstuhl den Zugang zum Konzertsaal im ersten Stock ermöglichen. Außerdem muss eine behindertengerechte Toilette geschaffen werden.

Tonart hat verschiedene Möglichkeiten geprüft, Pläne erstellen lassen und auch eine Kostenschätzung. 750.000 Euro sind nötig, um die Ideen zu verwirklichen. Es gibt bereits Geldgeber. Das Land Niedersachsen hat ein Sonderprogramm für die Infrastruktur kleiner Vereine aufgelegt. Tonart erhält daraus 100.000 Euro (wir berichteten). Eine Anerkennung für die besondere Bedeutung des Baudenkmals sei das, betont Vorstandsmitglied Susanne Bansen. Und auch die Bundesrepublik Deutschland hat Hilfe zugesichert. 150.000 Euro hat der Bund genehmigt. Die Summe soll für die dringend nötige Sanierung des Daches verwendet werden und dafür, die Barrierefreiheit herzustellen. Finanzielle Hilfe hat laut Tonart auch die Stadt Wolfenbüttel hat Geld zugesichert.

Es gibt weitere Förderer. Jörg Bansen nennt die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, das Landesamt für Denkmalschutz und die Bingo Umweltstiftung. Sie alle engagieren sich aber laut Verein nur für die ebenfalls nötigen Investitionen in den Denkmalschutz. „Die einzige Institution, die gezielt Barrierefreiheit unterstützt, ist die Aktion Mensch“, sagt Jörg Bansen. Tonart habe dort bereits eine Antrag gestellt. Die Voraussetzung für eine Finanzspritze sei aber, dass der Verein 20 Prozent der Fördersumme aus dem eigenen Geldbeutel beisteuere. Das übersteigt die Möglichkeiten des Vereins bei weitem, sagt Susanne Bansen.

Tonart will das Gebäude nun weiter als Kulturzentrum öffnen, um es in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und so für Interesse bei potenziellen Unterstützern zu sorgen. Außerdem soll mit Veranstaltungen Geld eingeworben werden. Von den Einnahmen aus den Konzerten könne man allerdings nichts für die Sanierung einsetzen. Das Geld sei für Gagen der Künstler bestimmt.

Voran geht es derweil beim reinen Denkmalschutz. Die Sanierung des Daches über dem Saal und der Saaldecke sollen im Jahr 2020 beginnen. „Die Finanzierung dafür steht“, sagt Jörg Bansen stolz. Für die Arbeiten am Dach sei sogar schon der Auftrag vergeben.

Den Aufzug, der die Barrierefreiheit gewährleisten soll, haben die Tonart-Macher ebenfalls voller Optimismus für das Jahr 2020 in den Sanierungsplan geschrieben. „Wenn es nicht klappt, müssen wir alles weiter nach hinten schieben“, sagt Jörg Bansen. Dann könnten aber auch bereits zugesicherte Fördergelder verloren gehen. Für Tonart wäre es ein großer Schritt zurück. Der Verein müsste dann mit neuen Anträgen erneut erfolgreich sein.