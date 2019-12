Söder zu Kompromiss: Jetzt kann Klimaschutz durchstarten

München. CSU-Chef Markus Söder hat den Kompromiss in den Bund-Länder-Verhandlungen über das Klimapaket als "vernünftige und vertretbare Einigung" gelobt. Jetzt könne der Klimaschutz in Deutschland durchstarten, sagte Söder der dpa. "Für die CSU war wichtig: Der höhere CO2-Preis wird eins zu eins an die Bürger zurückgegeben. Denn über die Senkung der EEG-Umlage sinkt der Strompreis deutlich", sagte Söder. Besonders wichtig für den ländlichen Raum sei, dass die Pendlerpauschale nicht nur erhalten bleibe, sondern sogar noch eine Schippe draufgelegt werde.

