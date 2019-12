Neue Raketenangriffe aus Gazastreifen auf Israel

Gaza. Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Abend erneut Raketen auf israelische Ortschaften abgefeuert. Zwei von drei Raketen seien von dem Abwehrsystem Iron Dome abgefangen worden, teilte Israels Militär mit. Warnsirenen hätten im Grenzgebiet sowie in der Stadt Sderot geheult. Ein Rettungsdienst teilte mit, zwei Menschen hätten sich auf der Flucht in Schutzräume verletzt. Im vergangenen Monat war der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen erneut gefährlich eskaliert.

