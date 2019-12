Wie Kevin Kühnert der SPD den neuen Weg zeigt

Kevin Kühnert in Gewissensnot – das kommt bei Deutschlands bekanntesten Jungsozialisten selten vor. Am Sonnabend tagte der SPD-Parteitag im Berliner Westen. Als am Nachmittag im CityCube am Messedamm in Westend eine leidenschaftliche Debatte über Hartz IV tobte, spielte auf der anderen Straßenseite...