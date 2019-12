Kauft Kreis Gifhorn Sparkassensitz für fünf Millionen Euro?

Der Landkreis scheint das Interesse am Behördenhaus am Schlossgarten nach jahrelangen fruchtlosen Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen verloren zu haben.

Gifhorn Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg prüft den Verkauf ihres Unternehmenssitzes am Schlossplatz. Als Käufer kommt der Landkreis Gifhorn in Frage, einer der vier kommunalen Träger des Finanzinstituts. Die Behörde sucht für ihre wachsende Belegschaft dringend Büroraum. Käme das Personal in dem Bankkomplex unter, erübrigten sich weitere zähe Verhandlungen mit dem Land über dessen größtenteils leerstehendes Bürohaus am Schlossgarten.

Für dieses Szenario gibt es klare Indizien: Vor allem zeigt die sogenannte Veränderungsliste zum Kreisetat 2020 markante Bewegungen unter dem Buchungsposten. Gestrichen werden Mittel von mehr als 1,2 Millionen Euro, mit denen 2020 Voraussetzungen für den Erwerb des Behördenhauses hätten geschaffen werden sollen: Der Kreis hatte sich verpflichtet, dem dort verbliebenen Katasteramt eine mindestens gleichwertige Unterbringung zu überlassen, möglicherweise sogar einen noch zu errichtenden Neubau. In derselben Zeile finden sich nun für 2022 fünf Millionen Euro als sogenannte Verpflichtungsermächtigung: Geld, dass bereits vorab fest verplant werden darf und ziemlich genau dem Kaufpreis für das weitgehend abgeschriebene Sparkassen-Objekt am Schlossplatz entspräche.

Landrat Andreas Ebel verwies auf ausstehende Beschlüsse des Kreistags am 13. Dezember und des Sparkassen-Verwaltungsrats, der allerdings Weisungsbeschlüsse der Träger ausführt. „Das Gebäude zu erwerben, wäre allerdings eine Riesenchance und ein großer Gewinn. Es sieht im Moment ganz gut aus.“ Angaben zum Kaufpreis machte Ebel keine.

Und das bis eben favorisierte Behördenhaus, über das seit Jahren mit dem Land gefeilscht wurde? Dazu teilte Sprecherin Antje Tiede vom zuständigen niedersächsischen Finanzministerium mit: „Die Verhandlungen wurden nicht abschließend abgebrochen.“

Sparkassen-Sprecherin Alexandra von der Brelje bekräftigte die Vortagsinformation, wonach für das erweiterungsfähig ausgelegte Technische Zentrum im Gewerbegebiet am Allerkanal „Machbarkeiten und Möglichkeiten geprüft würden.“ Das gewachsene Institut wolle seine vorstandsnahen Stabsabteilungen unter ein Dach bringen, um effizienter zu arbeiten. Bislang verteilen sie sich auf Hauptstelle und Technisches Zentrum. „Die Prüfung beginnt dort“, wurde Brelje am Freitag deutlicher. Alle Mitarbeiter in der Hauptstelle unterzubringen, wäre dagegen nicht möglich.

Nicht ins Auge gefasst hat die Sparkasse der Sprecherin zufolge den zentralen Innenstadtstandort Schillerplatz. Dort wurde im vergangenen Jahr die Filiale geschlossen. Deren Fläche ist inzwischen an eine Krankenkasse vermietet.