Heeseberger Rat beschließt einheitliche Abwassergebühr

Einheitliche Gebühren für die Abwasserentsorgung werden in der Samtgemeinde Heeseberg vom 1. Januar 2020 an erhoben. Der Samtgemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend in Twieflingen einstimmig die Satzungen für die Abwasserbeseitigung und -gebühren angepasst.

Damit gilt vom nächsten Jahr an für alle Haushalte der Samtgemeinde der Gebührensatz von 4,60 Euro pro Kubikmeter Abwasser, das nun aus allen Ortschaften zentral in der Kläranlage Söllingen entsorgt wird. Die Gebühr von 2,90 Euro pro Kubikmeter Abwasser, dass bisher über Klärteiche entsorgt wurde, entfällt. Sie galt für die Ortschaften Jerxheim, Dobbeln, Ingeleben, Twieflingen und Wobeck. Die Bescheide für die Gebührenvorauszahlungen, werden jeweils im Februar, Mai, August und November verschickt.

Bei einer Enthaltung ebenfalls einstimmig wurde Philipp Ralphs auf Vorschlag der WGH/CDU-Gruppe des Samtgemeinderates zum neuen 1. stellvertretenden Samtgemeindebürgermeister gewählt. Er übernahm das Amt von Mark-Henry Spindler, der auf seinen Sitz im Samtgemeindeausschuss verzichtet hatte.

Im Samtgemeindeausschuss wird Christoph Weihe den Sitz von Spindler übernehmen, Alexander Heidebroek wird Weihes Stellvertreter. Spindlers Platz im Bau-, Planungs-, Abwasser- und Friedhofsausschuss übernimmt Thomas Plantikow.

„Ich hatte diese Funktion jetzt drei Jahre inne, bin aber beruflich stark eingespannt“, begründete Spindler, der Vorstand des DRK-Kreisverbandes Helmstedt ist, seinen Rückzug aus den Ausschüssen. „Da Philipp Ralphs bei den nächsten Kommunalwahlen für die CDU für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters kandidieren wird, bot sich der Wechsel jetzt an.“

Einem solchen gab das Gremium auch für die Führungsriege der Feuerwehr seinen Segen und berief Ulrich Busch zum neuen Gemeindebrandmeister im Heeseberg. Sein Vorgänger, Oliver Thews, wurde bereits im Oktober zum Abschnittsleiter Süd des Landkreises Helmstedt gewählt und soll dieses Amt zum 1. Januar antreten. Da ein Abschnittsleiter nicht gleichzeitig Gemeindebrandmeister sein darf, war die Neubesetzung dieser Funktion erforderlich.

Verwaltungschef Martin Hartmann und Ratsvorsitzender Alexander Heidebroek dankten Thews für dessen uneigennützigen Einsatz für die Gemeindewehr. Zugleich freuten sie sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Busch. „Es war nicht immer einfach, aber wir haben für die gleiche Sache gekämpft“, resümierte Thews, der seine 16 Dienstjahre als Gemeindebrandmeister als „prägende Zeit meiner Feuerwehrlaufbahn“ bezeichnete.

Zum Ehrenortsbrandmeister der Feuerwehr Gevensleben wurde Gerhard Kamin auf Antrag des Ortskommandos ernannt. Er war von 1999 bis 2001 zunächst stellvertretender Ortsbrandmeister in Gevensleben und führte die Wehr anschließend 14 Jahre als Ortsbrandmeister.

Seine Ernennung soll im Rahmen der Jahresversammlung der Ortswehr im Frühjahr 2020 gefeiert werden. Die Annahme eine 700-Euro-Spende der Heeseberg-Biogasstiftung, die zweckgebunden für die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Heeseberg zu verwenden ist, wurde im Samtgemeinderat am Mittwochabend in der Twieflinger Gaststätte Zur Elmsburg ebenfalls einstimmig beschlossen.