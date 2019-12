Bankautomaten-Bande nach Helmstedt-Coup weiterhin flüchtig

In dieser SB-Filiale am Max-Planck-Weg wurde vor einer Woche der Bankautomat der Landessparkasse gesprengt.

Eine Woche nach dem Raubzug einer auf die Sprengung von Geldautomaten spezialisierten Bande ist am Max-Planck-Weg in Helmstedt Ruhe eingekehrt. Die Braunschweigische Landessparkasse, in deren Selbstbedienungsstelle sich die schwere Straftat ereignet hat, versichert, dass am Gebäude keine Folgeschäden zu befürchten seien. Ein von der Bank beauftragter Architekt habe es geprüft und befunden, dass die Statik nicht gefährdet sei.

In der Nacht zum vergangenen Freitag, gegen 3.50 Uhr, hatten unbekannte Täter den Geldautomaten mit Gas gesprengt, um an Bares zu kommen. Wie sich herausstellen sollte, konnten die Räuber einen sechsstelligen Betrag erbeuten und unerkannt flüchten.

Die Frage, ob die Polizei neue Spuren zur Ermittlung der Täter finden konnten, verneint Thorsten Ehlers, Sprecher der Polizeidirektion Braunschweig: „Außer den Zeugenangaben aus der Tatnacht haben sich bislang keine sachdienlichen Erkenntnisse ergeben.“

Die Sprengung von Geldautomaten sei ein Phänomen, das sich nahezu täglich im gesamten Bundesgebiet ereignet. Ehlers: „Nach unseren Erkenntnissen agieren hierbei unterschiedlichste nationale und internationale Tätergruppierungen. Die Polizeien der Länder stehen in enger Vernetzung bei der Bekämpfung dieses Kriminalitätsfeldes. Für die vorliegenden Ermittlungen sind daraus aktuell allerdings keine Verbindungen ersichtlich.“

Die Bank muss nun nicht nur die Technik ersetzen, sondern die Schäden am Mauerwerk beheben lassen. Laut Marion Thomsen, der Pressesprecherin der Landessparkasse, soll dies möglichst bald geschehen, dürfte aber einige Wochen in Anspruch nehmen. Ihr Institut prüft gerade, wo und ab wann ein mobiler Geldautomat in der Siedlung am Piepenbrink vorübergehend zum Einsatz kommen kann. Diese Ersatzlösung will die Bank ihren Helmstedter Kunden noch vor Weihnachten anbieten. Ansonsten stünden auch die Geldautomaten in der Hauptniederlassung an der Schöninger Straße sowie im Selbstterminal an der Vorsfelder Straße zur Verfügung.