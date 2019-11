Internationale Klimaproteste - 500 deutsche Städte dabei

Berlin. Unmittelbar vor dem Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid wollen heute erneut Abertausende Menschen in aller Welt für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Der deutsche Ableger der Klimabewegung Fridays for Future kündigte Aktionen in mehr als 500 Städten hierzulande an. Allein in Berlin wurden bei der Polizei 50 000 Teilnehmer für eine Demonstration angemeldet. International sind nach Angaben des Netzwerks über 2400 Städte in 157 Ländern dabei. Es handelt sich um die vierte Auflage eines weltweit koordinierten Großprotests dieser Art.

