EU-Parlament entscheidet über Ausrufung des „Klimanotstands“

Ruft das Europaparlament den „Klimanotstand“ in Europa aus? Darüber entscheiden die Abgeordneten am Donnerstagmorgen in Straßburg. In der Sitzung soll über einen Entschließungsantrag abgestimmt werden, der primär einen symbolischen Charakter hätte und Druck für eine konkrete Gesetzgebung aufbauen soll.

Nach Angaben des EU-Parlaments soll damit unterstrichen werden, dass wegen des Klimawandels dringend gehandelt werden müsse. Der Text der Resolution steht noch nicht fest, einige deutsche Abgeordnete fordern, dass statt von einem „Notstand“ von einem „Notfall“ gesprochen wird. Dies würde im Englischen jedoch keinen Unterschied machen, da beides mit „emergency“ zu übersetzen ist.

Diese deutschen Städte haben „Klimanotstand“ bereits ausgerufen

Andere EU-Parlamentarier, darunter auch die konservative Europäische Volkspartei, fordern, dass von einer „Dringlichkeit“ gesprochen wird, was in der englischen Version „Climate urgency“ heißen würde. Noch ist allerdings offen, ob der Entschließungsantrag überhaupt eine Mehrheit bekommt.

Konstanz hatte im Mai als erste deutsche Kommune den „Klimanotstand“ ausgerufen, seitdem sind Dutzende Städte dem Beispiel gefolgt – etwa Köln, Kiel, Saarbrücken, Bochum, Karlsruhe und Gelsenkirchen. Sie haben teils weitreichende Umweltschutzmaßnahmen angeschoben – etwa den Umbau von Autospuren zu Radwegen oder höhere Parkgebühren in Innenstädten.

Klimaaktivisten fordern schon länger die Ausrufung eines „Klimanotstands“, etwa die Aktivistengruppe „Extinction Rebellion“ . Erst kürzlich sorgte der Mitbegründer der Gruppe für Aufsehen, nachdem er den Holocaust „fast ein normales Ereignis“ nannte . (dpa/lhel)