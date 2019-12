Braunschweiger des Jahres: Platz 3 für Fred Lorenz

Fröhliches Wedeln im Tiefschnee und am Abend Après-Ski: So hatten sich die 33 Schüler der Sally-Perel-Gesamtschule ihre Skifahrt nach Ruhpolding eigentlich vorgestellt. Doch ein Beinahe-Crash auf der Autobahn veränderte alles.

Ihr Busfahrer brach am Steuer ohnmächtig zusammen – ein Herzinfarkt, wie sich später herausstellte. Der Bus fuhr führerlos weiter, der Tempomat war auf 100 Stundenkilometer eingestellt. An die Schrecksekunden erinnerte sich Schüler Justin bei der Preisverleihung: „Der Bus scherte immer weiter nach links aus, der Busfahrer klappte zur Seite weg. Als wir die Leitplanke touchierten, habe ich gesehen, wie Herr Lorenz ins Lenkrad griff. Er hat uns so vermutlich das Leben gerettet.“ Mehrere Schüler und Lehrkräfte, die Fred Lorenz zur Preisverleihung begleitet hatten, applaudieren.

Preisverleihung zum Braunschweiger des Jahres 2019

Fred Lorenz kam bei der Wahl zum „Braunschweiger des Jahres“ mit 2382 Stimmen auf den dritten Platz. Er hatte beherzt reagiert, das Lenkrad übernommen und voller Verzweiflung den ohnmächtigen Busfahrer wachgerüttelt. Der Bus war verschrammt und verbeult, doch die große Katastrophe hatte Lorenz verhindern können – alle Insassen blieben unversehrt.

„Wir haben erst überlegt, direkt die Heimreise anzutreten“, erzählt Lorenz. Doch dann habe man beschlossen, doch nach Ruhpolding zu fahren und die Woche in relativer Abgeschiedenheit zu nutzen, um das Erlebte gemeinsam aufzuarbeiten. „Das war war genau richtig“, sagt Fred Lorenz rückblickend und man merkt, wie es ihn berührt, als ihm die Schüler Blumen und ein kleines Präsent auf die Bühne reichen. Eine Schülerin sagt: „Wir sind unglaublich froh, dass Sie an unserer Seite waren, so einen kühlen Kopf bewahrt haben und auch hinterher so toll für uns da waren.“ Und ein Schüler ergänzt: „Und Skifahren habe ich auch gelernt!“