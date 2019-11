So, 24.11.2019, 10.01 Uhr

Eigentlich wurden am Sonntag in Hongkong "nur" die neuen Bezirksräte bestimmt. In der angespannten politischen Lage aber könnte die Wahl zum Gradmesser werden. Die Frage: Wie viel Unterstützung genießen die Demonstranten in den Straßen der Sonderverwaltungszone?