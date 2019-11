Vereine: Bestraft Olaf Scholz politisches Engagement?

Die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geplante Reform des Gemeinnützigkeitsrechts trifft auf scharfe Kritik. Führende Oppositionspolitiker befürchten Steuernachteile für politisch aktive Vereine. Der Entwurf laufe darauf hinaus, ‚dass politisches Engagement der Zivilgesellschaft bestraft wird‘, sagte Grünen-Chef Robert Habeck unserer Redaktion.

„Gerade in Zeiten, in denen das demokratische Gemeinwesen so unter Druck steht, ist das Engagement einer kritischen Zivilgesellschaft unentbehrlich. Es ist das, was die Gesellschaft zusammenhält“, erklärte er.

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sagte, Scholz sei „offensichtlich überfordert und sollte sich dringend selbst die Frage stellen, ob er noch das Richtige tut‘“ Er sei sehr gespannt, welche Aktivitäten das Finanzministerium ‚als politisch zulässig definieren‘ wolle.

Verschärfungen für politisch aktive Vereine kritisiert

Wie der „Spiegel“ berichtet, plant Scholz Verschärfungen für politisch aktive Vereine. Er wolle ihnen Steuervergünstigungen streichen, wenn sie sich allzu sehr in die Tagespolitik einmischen. Dem Bericht zufolge sieht Scholz dazu eine Ergänzung der Abgabenordnung im Gemeinnützigkeitsrecht vor.

Danach sollen Vereine zwar weiter steuerlich begünstigt werden sollen, wenn sie sich im Rahmen ihres Vereinszwecks politisch äußern – nicht aber, wenn sie sich in die politische Willensbildung einmischen.

Die Umweltorganisation Bund reagierte mit scharfer Kritik. „Statt mehr Demokratie zu wagen, versucht Bundesfinanzminister Olaf Scholz mit seinem Gesetzesentwurf zur Reform der Gemeinnützigkeit die Rechte der Zivilgesellschaft zu beerdigen“, erklärte der Bund-Vorsitzende Olaf Bandt in Berlin.

Bundesfinanzministerium sieht gute Gründe für Entscheidung

Das Bundesfinanzministerium wies die Kritik zurück. Zielrichtung sei nicht eine Bestrafung, sondern der Schutz von Vereinen, die sich auch politisch engagieren, sagte ein Sprecher in Berlin. So solle klargestellt werden, dass eine gemeinnützige Tätigkeit mit politischen Mitteln begleitet werden könne, ohne dass es negative Folgen für die Steuerbegünstigung habe.

Politisch aktiven Vereinen wie Attac oder Campact ist in der Vergangenheit bereits die Gemeinnützigkeit aberkannt worden. Zuletzt kam die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes hinzu. Die Berliner Finanzbehörden begründeten die Entscheidung damit, dass der Verein in den Verfassungsschutzberichten Bayerns als linksextreme Gruppierung geführt wird. Die Organisation bestreitet eine solche Haltung.

Zuvor hatte bereits der Scholz-Vorstoß, reinen Männervereinen die Gemeinnützigkeit zu entziehen und Steuervorteile zu streichen, für Wirbel gesorgt. ‚Vereine, die grundsätzlich keine Frauen aufnehmen, sind aus meiner Sicht nicht gemeinnützig. Wer Frauen ausschließt, sollte keine Steuervorteile haben und Spendenquittungen ausstellen, sagte Scholz zur Begründung.