Braunschweiger Jasperallee wird für neue Linden vorbereitet

Auf der Jasperallee steht seit etlichen Tagen kein alter Baum mehr. Die noch verbliebenen 42 Silberahorne wurden gefällt, und bis Weihnachten sollen 86 Winterlinden gepflanzt werden. Zurzeit laufen die Vorbereitungen fürs Neupflanzen: Die Gräben erhalten ein Substrat, damit die Bäume optimal wachsen können.

Die neuen Linden sind laut der Stadtverwaltung bereits 25 Jahre alt und fünf bis sieben Meter hoch – genauso wie jene Linden, die bereits im Frühjahr im ersten Abschnitt nah dem Staatstheater gepflanzt wurden. Die Bäume sollen möglichst schnell so groß werden, dass der Alleecharakter zum Tragen kommt. Die Wahl fiel auf Linden, weil diese laut der Verwaltung resistenter sind als Silberahorne und sich unter den besonderen Belastungen im Straßenraum besser behaupten können.

Blick vom Ring in Richtung Theater: In Kürze sollen hier wieder Bäume stehen. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Der Rat der Stadt hatte vor einem Jahr nach einer sehr kontroversen Debatte mit den Stimmen von SPD, CDU, FDP und AfD mehrheitlich beschlossen, 87 Ahorn-Bäume zu fällen und 114 Linden zu pflanzen. Die Verwaltung und ein Gutachter hatten dargelegt, dass viele der alten Bäume mindere oder schlechte Vitalität aufwiesen. Sie führten das vor allem auf den harten, hochverdichteten Boden zurück – und auf die schlechte Eignung von Silberahornen als Straßenbäume.

Eigentlich war geplant, die Bäume abschnittsweise bis zum Jahr 2021 auszutauschen. Doch im April dieses Jahres – nachdem die ersten Bäume schon gefällt waren – kippte einer der alten Ahorn-Bäume an einem windigen Tag auf die Straße und verletzte eine Radfahrerin leicht am Kopf. Die Grünflächenverwaltung ordnete daraufhin Zugversuche an allen verbliebenen Bäumen an. Das Ergebnis: 17 weitere Bäume mussten gefällt werden, weil sie nicht mehr standsicher waren. Dadurch klafften vor allem zwischen Altewiekring und Steinbrecherstraße sehr große Lücken. Das wiederum führte dazu, dass der Rat beschloss, nicht bis 2021 zu warten, sondern noch in diesem Jahr alle Bäume zu fällen.

Auf dem Abschnitt in der Nähe des Staatstheater wurden bereits im Frühjahr junge Linden gepflanzt. Foto: Jörn Stachura