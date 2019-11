Deutscher Nachhaltigkeitspreis für Greta Thunberg

Düsseldorf. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis 2019 ist unter anderem an Greta Thunberg verliehen worden. Die 16-jährige Schwedin bekam den Sonderpreis des Nachhaltigkeitspreises für ihr Klimaschutz-Engagement. Mit dem Ehrenpreis des Nachhaltigkeitspreises wurden in diesem Jahr Bundespräsident a. D. Joachim Gauck, Umweltaktivistin Paula Caballero, Simply-Red-Sänger Mick Hucknall und Architekt Bjarke Ingels ausgezeichnet. Die Auszeichnungen wurden am Abend bei einer Gala vor 1200 Gästen in Düsseldorf übergeben.

