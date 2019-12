Ex-Bähr-Immobilie in Wolfenbüttel hat einen neuen Besitzer

Es hat sehr lange gedauert, aber nun hat die ehemalige Bähr-Immobilie in der Wolfenbütteler Fußgängerzone einen neuen Besitzer. Im Amtsgericht Wolfenbüttel wurde am Freitag unter der Leitung von Rechtspflegerin Beate Rust die aus vier Teilen bestehende Immobilie, in dem sich einst das Modehaus Bähr befand, zwangsversteigert. Um 10.09 Uhr erhielt eine Wolfenbütteler Immobilieninvestmentfirma den Zuschlag.

Für insgesamt 1,15 Millionen Euro erhielt die Cura GmbH und Co Bähr-Haus KG den Zuschlag. Laut neuem Besitzer soll die Immobilie nun möglichst schnell wieder mit Geschäften belebt werden. Die Immobilienberatung Thomas Seidel soll für die Vermarktung zuständig sein, erklärte der neue Besitzer, der anonym bleiben will. Der neue Besitzer setzt auf ein tragfähiges Konzept für die Immobile, die jahrelang leergestanden hat. Er möchte die Wirtschaftsförderung der Stadt bei der Akquise von möglichen Geschäften mit ins Boot holen.

Wolfenbüttels Wirtschaftsförderer Dietrich Behrens war auch im Gerichtssaal, um zu erfahren, ob für die seit Ende 2011 leerstehende Immobilie ein neuer Besitzer gefunden werden konnte. Er sprach dort auch mit dem neuen Besitzer. Behrens zeigte sich zufrieden mit dem positiven Ergebnis der Zwangsversteigerung. Die Stadt werde eingehende Angebote zur Nutzung der Immobilie an den neuen Besitzer weiterleiten, erklärte Behrens, der davon ausgeht, dass in das Gebäude zunächst investiert werden muss, ehe dort neue Geschäfte einziehen können. Er zeigte sich aber froh darüber, dass der Leerstand im östlichen Bereich der Fußgängerzone auf absehbare Zeit ein Ende haben dürfte.

Fast acht Jahre stehen die Geschäfte in der ehemaligen Bähr-Immobilie inzwischen leer. Foto: Karl-Ernst Hueske

Die Cura GmbH & Co. Bähr-Haus KG, Wolfenbüttel hat ihren Sitz in der Langen Straße 17/19 in Wolfenbüttel. Die Firma wurde erst am 19. November, also nur wenige Tage vor dem Zwangsversteigerungstermin im Amtsgericht, in das Handelsregister beim Amtsgericht Braunschweig eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist laut Handelsregisterauszug der Ankauf, die Vermietung und Verpachtung der Objekte Lange Herzogstraße 35-39 in Wolfenbüttel und damit alle im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Der hinter der neuen Firma stehende Investor hatte schon beim letzten Zwangsversteigerungstermin ein Angebot für die im Gebäudekomplex befindliche Wohnung abgegeben. Dieses Angebot hatte die Nord/LB als Gläubigerin damals aber nicht akzeptiert. Deshalb kam es am Freitag im Amtsgericht Wolfenbüttel zur erneuten Zwangsversteigerung des ehemaligen Bähr-Modehauses am Eingang zur Fußgängerzone.

Um 9.32 Uhr eröffnete die Rechtspflegerin Beate Rust das Zwangsversteigerungsverfahren, nachdem sie zuvor den 18 anwesenden Besuchern und den beiden Vertretern der Nord/LB, die als Gläubigerin das Zwangsversteigerungsverfahren beantragt hatte, die Grundlagen des Bieterverfahrens erläutert hatte. Demnach hatten die in zwei Losen versteigerten Immobilien einen Verkehrswert von zusammen 1,59 Millionen Euro. Für ein im Gebäudekomplex befindliches Wohngebäude mit eingetragenen Wohnrechten für eine ältere Frau, die inzwischen allerdings nach Buxtehude gezogen ist, und für die ehemaligen Geschäftsräume vom Modehaus Bähr wurden dann von einem Vertreter der Cura-Gesellschaft um 9.48 Uhr 282.000 und 870.000 Euro geboten. Da es keine weiteren Bieter gab, die erforderlichen Sicherheitsleistungen durch Einzahlungen auf das Konto des Amtsgerichts erfolgt waren, und die Nord/LB die beiden Angebote akzeptierte, erhielt die Cura GmbH und Co Bähr-Haus KG um 10.09 Uhr den Zuschlag durch Rechtspflegerin Beate Rust.