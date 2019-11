Juso-Chef Kühnert stellt sich zur Wiederwahl

Schwerin. Juso-Chef Kevin Kühnert stellt sich auf einem Bundeskongress der SPD-Nachwuchsorganisation heute in Schwerin zur Wiederwahl. Zu dem dreitägigen Treffen werden etwa 300 Teilnehmer erwartet. Kühnert ist seit zwei Jahren im Amt. Der 30-Jährige hatte sich in der Vergangenheit als Kritiker der GroKo in Berlin profiliert und jüngst auch Ambitionen auf einen der Stellvertreterposten im neuen SPD-Bundesvorstand deutlich gemacht, der im Dezember gewählt wird. Kühnert tritt auf dem Juso-Kongress aller Voraussicht nach ohne Gegenkandidat an.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder