Gesicht zeigen für ein gewaltfreies, sicheres Schöningen

In der Schöninger Eichendorffstraße waren am vergangenen Samstag Flüchtlinge mit Leuchtmunition beschossen worden.

Schöningen. Vor dem Hintergrund der Schüsse auf Flüchtlinge findet am Freitagnachmittag eine Aktion in der Schöninger Niedernstraße statt.

Gesicht zeigen für ein „friedliches, gewaltfreies und sicheres Schöningen“ wollen Bürger am Freitag, 22. November, in der Niedernstraße. „Vor dem Hintergrund der Schüsse auf Flüchtlinge und Passanten in der Eichendorffstraße am vergangenen Samstag ist das dringend geboten“, sagt Silvia Thoma, die gemeinsam mit weiteren Unterstützern mit der Aktion „ein Zeichen für Demokratie und Toleranz“ setzen will.

In der Zeit von 16 bis 17 Uhr wird sich die Gruppe dazu am Freitag vor einem Schaufenster in der Niedernstraße 15 versammeln. „Wir wollen Lieder singen, miteinander ins Gespräch kommen – oder vielleicht auch einfach nur gemeinsam schweigen“, sagt die 66-Jährige Initiatorin. Sie hofft, dass sich viele Gleichgesinnte anschließen. „Solche Vorfälle in unserer Stadt kann man doch nicht tatenlos hinnehmen. Als tolerante Demokraten wollen wir uns deshalb sichtbar gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt aussprechen. Man kann damit doch nicht warten, biss erst jemand verletzt wird“, meint Silvia Thoma, die die Aktion beim Landkreis Helmstedt angemeldet hat.

Nach dem Angriff mit Leuchtmunition auf eine Gruppe von Flüchtlingen in der Schöninger Eichendorffstraße (wir berichteten) dauern die Ermittlungen der Abteilung Staatsschutz der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt weiter an. Vier Männer sollen am Wochenende Schüsse aus einer Schreckschusswaffe mit Leuchtmunition auf die Gruppe von der Elfenbeinküste abgegeben haben, zu der auch ein 5 Monate altes Baby gehörte. Zwei Passanten kamen den Angegriffenen zur Hilfe und wurden dann selbst attackiert. Verletzt wurde niemand.

Polizeisprecher Sven-Marco Claus bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung am Mittwoch, dass sich das Gebäude, aus dem die Schüsse fielen, in unmittelbarer Nähe zum Wohnblock befindet, in dem sich das Büro der Flüchtlingshilfe Schöningen befindet. Nach Informationen unserer Zeitung soll es in diesem Bereich in der Vergangenheit mehrfach zu Pöbeleien gegenüber Geflüchteten gekommen sein.

„Es gab in diesem Gebiet Einsätze der Polizei“, bestätigte der Polizeisprecher, doch seien diese nicht in Zusammenhang mit dem aktuellen Fall zu bringen. Zeugen, die Hinweise geben möchten, können dies in der Schöninger Polizeidienststelle, Telefon (05352) 951050, tun.

Die vier Beschuldigten im Alter von 52, 50, 34 und 29 Jahren befinden sich auf freiem Fuß. „Eine Fluchtgefahr ist nicht gegeben“, erklärte Claus. Auch die schwere der Taten – dem Quartett wird versuchte gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen – rechtfertige keinen Haftgrund.

Details zu den Ermittlungen eines fremdenfeindlich motivierten Tat-Hintergrundes nannte der Polizeisprecher „aus taktischen Gründen“ nicht.