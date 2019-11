Grünen-Chefs Baerbock und Habeck stellen sich zur Wiederwahl

Bielefeld. Die Grünen-Chefs Robert Habeck und Annalena Baerbock stellen sich heute beim Grünen-Parteitag zur Wiederwahl. Gegenkandidaten sind bisher nicht bekannt. Habeck und Baerbock hatten die Parteiführung Anfang 2018 übernommen. Seitdem hat die Partei bei mehreren Landtagswahlen und der Europawahl stark zugelegt und steht auch in Umfragen gut da. Baerbock und Habeck wollen die Grünen ausdrücklich in der "Breite der Gesellschaft verankern". Die mehr als 800 Delegierten in Bielefeld wählen außerdem die anderen Mitglieder des Bundesvorstands und den Parteirat neu.

