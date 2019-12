Lars Dedekind ist neuer Propst in Braunschweig

Die Synode der evangelisch-lutherischen Propstei Braunschweig hat Lars Dedekind zum neuen Propst gewählt. Er erhielt im ersten Wahlgang 29 von 47 Stimmen. Magni-Pastor Henning Böger bekam 18 Stimmen.

Dedekind ist seit 2011 Landesjugendpfarrer der Braunschweigischen Landeskirche. Nach seiner Wahl sagte er: „Wir sitzen gemeinsam in einem Boot – schön, dass wir eine so tolle Crew haben. Ich bin gespannt, wohin das Boot sich bewegen wird.“ Wie auch schon in seiner Vorstellungsrede vor einer Woche betonte er, dass er den anstehenden Herausforderungen nicht alleine gerecht werden könne, sondern dass dies nur gemeinsam gelingen werde.

Nach Bekanntgabe seiner Kandidatur hatte er gesagt: „Kirche braucht Kreativität und Mut für Veränderung. Dazu möchte ich beitragen. Vor allem im Ausland habe ich erlebt, dass Kirche auch ganz anders lebendig wirksam sein kann, als wir es gewohnt sind.“ Er regte zum Beispiel an, andere Formen von Gottesdienst und Spiritualität zu wagen. „Wenn Kirche alle Menschen ansprechen will, brauchen wir zum Beispiel auch andere Musik, mehr Interaktion.“ Und: „Wir müssen als Kirche erkennbarer sein, profilierter, griffiger, streitbarer. Wir müssen stärker zeigen, für welche Grundwerte wir stehen.“

Lars Dedekind (Mitte) mit dem Propsteivorstand: Otto Schlieckmann (von links), Carina Kasprzyk, Antje Tiemann, Peter Kapp, Kai Florysiak und Henriette Höxter. Foto: Peter Sierigk

Dedekind startete sein Berufsleben einst mit einer Ausbildung zum Hotelfachmann, danach studierte er Theologie am evangelisch-lutherischen Missionsseminar in Hermannsburg. Sein Vikariat absolvierte er in Hamburg und Minneapolis (USA), anschließend betreute er evangelische Gemeinden in Ecuador. Von 1999 bis 2008 arbeitete Dedekind als Religionslehrer und Pastor in Indien, danach war er Regionalbeauftragter für Mission und Ökumene. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Die Wahl war nötig geworden, nachdem Pröpstin Uta Hirschler ihr Amt im Frühjahr vorzeitig aufgegeben hatte und als Oberkirchenrätin in den Vorstand des Diakonischen Werkes evangelischer Kirchen nach Hannover gewechselt war.

Dedekind ist jetzt für eine Dauer von zwölf Jahren gewählt. Die Propstei Braunschweig als größte Propstei der Landeskirche hat 28 Kirchengemeinden und rund 70.000 Gemeindeglieder – einige Teile des Stadtgebietes sind allerdings kirchenpolitisch den Propsteien Königslutter und Vechelde zugeordnet. Zur Propstei gehören 24 Kitas, 4 Kinder- und Jugendzentren, die Schulkindbetreuung an 10 Grundschulen und ein Aktivspielplatz.