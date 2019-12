Salzgitter-Bad. Der verwahrloste Cocker Spaniel war unter einer Brücke an der A 39 gefunden worden. Jetzt erholt sich der Hund im Tierheim Salzgitter-Bad.

„Codys“ Rettung an der A39 bei Bleckenstedt war kompliziert

„Cody“ entwickelt sich im Tierheim prächtig. Vor wenigen Tagen war der kleine American Cocker Spaniel unter einer Brücke der Autobahn 39 bei Bleckenstedt aufgelesen worden (unsere Zeitung berichtete). Beim gestrigen Besuch unserer Zeitung im Tierheim kam „Cody“ gerade mit Gassigänger Willi Lennemann vom Ausgang zurück. Er war ganz aufgekratzt und wollte sich gar nicht fotografieren lassen.

Viel Aufregung um die Hunde-Rettung von der Broistedter Straße

Karina Heuerding hatte den Hund auf der Broistedter Straße unter der Unterführung der A 39 gefunden. Es hatte viel Aufregung gegeben, bis sie das Tier auf der Broistedter Straße endlich in die Obhut der Feuerwehr übergeben konnte. Und das sei, wie sie unserer Zeitung erzählte, gar nicht so einfach gewesen. Aber die Aufregung hat sich gelohnt.

Tier in schlechtem Zustand aufgefunden

Das Tier sei in einem schlechten Zustand gewesen und habe auch gebrochen, berichtete Heuerding über die Fundsituation. Ihre Freundin habe ihren Gürtel geopfert, um zu verhindern, dass der kleine Kerl noch überfahren wird. Denn an dieser Stelle sei schnell gefahren worden.

Feuerwehrmann hilft und sichert die Straße

Hilfe kam von einem Feuerwehrmann, vermutlich aus Bleckenstedt, der angehalten und die Straße ein wenig abgesichert habe. Er benachrichtigte seine Kollegen, die dann kamen und das Tier in einer Transportbox mitnahmen.

Die letzte Verfilzung an den Füßen ist weg

Im Tierheim ist „Cody“ nun auch die letzte Verfilzung an den Füßen los geworden, berichtete Tierheimleiterin Friederike Maibaum. Eine Hundefriseurin hatte ihm bereits vier Kilo Fell entfernt, nachdem sie über „Codys“ Zustand bei Facebook gelesen hatte. „Gestern wurde er gebadet“, erzählte Maibaum. Auch die Krallen seien beschnitten worden. „Er ist gut versorgt.“

„Cody“ muss vor der Vermittlung erst gesund werden

Offiziell ist „Cody“ noch nicht in der Vermittlung. „Erst einmal müssen die Augen verheilen“, meinte die Tierheimleiterin. Auch die Ohren müssten noch beobachtet werden. Dazu komme eine Verletzung am Bein, die abheilen müsse. „Wir wollen ihn auch erst richtig kennenlernen, um abschätzen zu können, was das richtige Zuhause für ihn wäre“, erläuterte sie.

„Jetzt ist er ein kleiner, gut gelaunter Kerl.“ Die anderen Hunde habe er auch schon kennengelernt. „Die findet er ganz toll“, meinte sie. Er lebe jetzt in einem eigenen Zwinger mit Nachbarn, die er mag. „Kontakt zu anderen Hunden hat er beim Gassigehen. Da können sie gemeinsam schnüffeln.“