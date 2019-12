Thorsten Kornblum wird neuer Dezernent in Braunschweig

Der Rat wählte am Dienstag Thorsten Kornblum (37) als neuen Leiter des Dezernats für Organisation, Personal und Ordnung. Er folgt im April 2020 auf Stadtrat Claus Ruppert, der dann in den Ruhestand gehen wird. Kornblum erhielt 45 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen. Es gab 3 Enthaltungen.

Kornblum ist zurzeit noch Büroleiter von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. In seiner Vorstellung vor dem Rat nannte er drei Ziele. Erstens: „Die Digitalisierung muss gelingen“, so Kornblum. Bis zum Jahr 2022 sei die Stadt verpflichtet, Verwaltungsleistungen digital anzubieten, bis 2026 müsse die E-Akte umgesetzt sein. All das könne unter den Mitarbeitern Verunsicherung auslösen. „Es kann nur gelingen, wenn alle mitgenommen werden“, sagte er. „Es sind die Menschen, die unsere Verwaltung ausmachen – sie setzen Strategien um, ihr Know-how ist für diese schöne Stadt unverzichtbar.“

Zweitens: Die Verwaltung müsse zukunftsfest aufgestellt werden. „Vertrauensvolle Teamarbeit muss im Vordergrund stehen“, sagte Kornblum. Wertschätzung sei entscheidend. Es gelte, Mitarbeitern ansprechende Perspektiven zu geben – zum Beispiel Aufstiegsmöglichkeiten, Sport und Weiterbildung, effektives Gesundheitsmanagement. „Dazu gehört auch, den Wissens- und Erfahrungsschatz von erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu halten und möglichst reibungslos auf junge Kräfte zu übertragen, etwa durch Mentorenprogramme.“ Außerdem sei es wichtig, trotz des Fachkräftemangels ausreichend Nachwuchskräfte zu gewinnen. Wie? Indem das hervorgehoben werde, was der Öffentliche Dienst der freien Wirtschaft voraushabe: zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Gleichstellungsarbeit ist der Kern einer modernen Personalpolitik“, so Kornblum.

Drittens: „Nur wenn die Bürger dieser Stadt sich sicher fühlen, ist sie lebenswert“, sagte er. Die Herstellung subjektiver und objektiver Sicherheit sei daher eine der Kernaufgaben des Dezernats – stets in der Abwägung von Freiheit und Sicherheit.

Zum Abschluss betonte Kornblum: „Ich habe in Münster selbst acht Jahre lang mit viel Engagement Kommunalpolitik gemacht.“ Er saß für die SPD in der Bezirksvertretung und im Rat. „Politik und Verwaltung müssen vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ich bin überzeugt von Führung in flachen Hierarchien, meine Tür steht für Sie immer offen.“